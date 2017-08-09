موعد مباراة إشبيلية وروما الودية

Advertisements

يستعد فريق إشبيلية الإسباني لملاقاة نظيره فريق روما الإيطالي يوم غداً الخميس، وذلك في مباراة ودية في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم الحالي 2017 – 2018 م والذي ينطلق بشكل رسمي في جميع أنحاء القارة الأوروبية في شهر أغسطس الحالي، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم لكليهما تُحتتم عليهما الظهور بشكل جيد من أجل إعطاء الثقة للجماهير، وخاصة بالنسبة لفريق إشبيلية والذي تنتظره مواجهة صعبة نسبياً في الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

Advertisements

حيث أوقعته القرعة مع فريق سيسكا موسكو الروسي والذي سيواجهه ذهاباً في روسيا في الأسبوع المقبل، على أن تُقام موقعة الإياب في الأسبوع بعد المقبل على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وهو ما يُعطي أفضلية نسبية لفريق إشبيلية ومدربه الأرجنتيني الجديد إدواردو بيريزو والذي سيُحاول جاهداً أن يُقدم ذات الأداء الذي قدمه الفريق الأندلسي في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ولكن وبعكس فترة المدرب خورخي سامباولي مع الفريق في الموسم الماضي، تأمل جماهير نادي إشبيلية في أن يتمكن فريقها من العودة مجدداً للفوز بالألقاب وليس فقط مجرد المنافسة وضمان مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة لما يمتلكه الفريق من إمكانيات كبيرة سواء على المستوى المادي أو المستوى الفني.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق روما في أن يتمكن في الموسم الحالي من إنتزاع لقب الدوري الإيطالي بعدما فشل في تحقيق ذلك في أكثر من مناسبة في المواسم القليلة الماضية والتي كان فيها قريباً للغاية من الصدارة، ولكن وفي الوقت ذاته تعلم جماهير نادي الذئاب أن الفريق لا يزال يحتاج إلي بعض الوقت وخاصة بعد التغييرات العديدة على تشكيلته، حيث رحل عنه كلاً من الفرعون المصري محمد صلاح والمدافع الألماني أنطونيو روديغر والحارس البولندي فويتشيك تشيزني.