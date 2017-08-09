موعد مباراة نابولي وإسبانيول الودية

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يستعد فريق نابولي الإيطالي لملاقاة نظيره فريق إسبانيول الإسباني يوم غداً الخميس، وذلك في مباراة ودية تأتي في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم الحالي 2017 – 2018 م والذي ينطلق بشكل رسمي في جميع أنحاء القارة الأوروبية في شهر أغسطس الحالي، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، وخاصة بالنسبة لفريق نابولي والذي سيبدأ موسمه رسمياً في الأسبوع المقبل وذلك من خلال مواجهته لفريق نيس الفرنسي، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

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حيث تُقام موقعة الذهاب على أرضية ملعب سان باولو بمدينة نابولي، فيما تُقام موقعة الإياب في الأسبوع بعد المقبل على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة على فريق نابولي ومدربه ماوريسيو ساري، ولكن تأهل فريق نابولي إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا يُعد أمراً ضرورياً للغاية وفي غاية الأهمية.

فمن جهة ستدخل خزائن النادي عقب التأهل أموالاً طائلة، ومن جهة أخرى سيتمكن الفريق حينها من إبرام التعاقدات القوية والتي ستُساعده على إكمال الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وخاصة في ظل رغبة كبيرة من جميع الأطراف في النادي والمدينة في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وذلك بعدما فشل في التتويج في المواسم القليلة الماضية بالرغم من أنه كان قريباً للغاية من صدارة الكالتشيو.

إلا أن فريق يوفنتوس كان صاحب الكلمة الآخيرة دائماً والذي سيطر على لقب الدوري الإيطالي في أخر 6 مواسم، ولكن ما هو مؤكد أن المنافسة في الموسم الحالي سوف تكون مشتعلة أكثر بين كلاً من فريق يوفنتوس وفريق نابولي وفريق روما وخاصة فريق ميلان، وذلك لما قام به فريق الروسونيري حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أبرم العديد من التعاقدات القوية والتي من شأنها أن تُعيد له أمجاده الضائعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي.