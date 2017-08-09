مهاجم موناكو يُفضل باريس سان جيرمان على ريال مدريد

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي قد إختار الإنتقال إلي صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك عوضاً عن الإنتقال إلي صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي مستعدة لكي تدفع مبلغ 140 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي الواعد في الصيف الحالي، علماً بأن إدارة نادي موناكو كان قد حددت منذ مطلع الصيف الحالي أن سعر لاعبها الواعد لمن يرغب في شرائه هو مبلغ 160 مليون جنيه إسترليني.

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ولكن رغبة اللاعب نفسه في الإنتقال إلي العاصمة الفرنسية باريس قد تجعل إدارة نادي موناكو تتساهل في عملية المفاوضات ولو قليلاً، وخاصة بعدما بدا على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في أولى مباريات فريقه الرسمية في الموسم الحالي عدم التركيز على كرة القدم وأيضاً عدم الرغبة في اللعب، مما كان سبباً رئيسياً في إستبداله في شوط المباراة الثاني.

حيث خاض فريق موناكو حتى الآن لقائين في الموسم الحالي وفي المباراة الأولى تعرض إلي الخسارة على يد فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد في إطار كأس السوبر الفرنسي، وفي المباراة الثانية حقق فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار الأسبوع الأول من الدوري الفرنسي، علماً بأن المهاجم كيليان مبابي لم يتمكن من تسجيل أي هدف في اللقائين.

هذا ويُعد المهاجم الواعد كيليان مبابي صاحب ال 18 عاماً محور إهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي على رأس تلك الأندية فريق باريس سان جيرمان وفريق ريال مدريد وفريق برشلونة الإسباني وأيضاً فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بسبب التألق اللافت للمهاجم الواعد رفقة فريقه الحالي موناكو في الموسم الماضي.

حيث سجل 26 هدفاً لفريقه في جميع المسابقات التي شارك فيها، كما ساهم أيضاً في فوز فريقه بلقب الدوري الفرنسي بعدما غاب اللقب عن خزائن نادي الإمارة منذ عام 2000 م.