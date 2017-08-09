يوفنتوس يواصل إصراره على التعاقد مع متوسط ميدان ليفربول

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كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي لا يزال مُصمماً على التعاقد مع متوسط الميدان الألماني الواعد إيمري كان لاعب فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناءً على رغبة الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس والذي يُحاول بدوره أن يقوم بتدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر اللازمة قبيل إنطلاقة الموسم الحالي بشكل رسمي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المشكلة التي ستواجه نادي يوفنتوس من أجل حسم الصفقة، أن إدارة نادي ليفربول تُريد الحصول على مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن نجمها الواعد في الصيف الحالي، علماً بأن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول لا يرغب في الإستغناء عن اللاعب إيمري كان في الموسم الحالي وخاصة لما ينتظر الفريق من تحديات في غاية الصعوبة منذ إنطلاقة الموسم وحتى نهايته.

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ولعل ما يجعل أيضاً نادي ليفربول يرفض التخلي عن لاعبه إيمري هو بسبب إقتراب البرازيلي فيليبي كوتينيو من الرحيل عن قلعة أنفيلد رود بإتجاه فريق برشلونة الإسباني، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 100 مليون يورو ولكن ذلك جاء فقط بحسب بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أما على المستوى الرسمي فحتى الآن لا تزال إدارة نادي ليفربول رافضاً تماماً فكرة التخلي عن البرازيلي فيليبي كوتينيو في الصيف الحالي، وذلك لإعتباره واحداً من الركائز الأساسية في صفوف فريق الريدز.

ومن جهته يأمل المدرب ماسيمليانو أليغري أن يُدعم خط وسط ميدان فريقه يوفنتوس، وخاصة بعدما رحل عنه بشكل رسمي يوم أمس الثلاثاء الغابوني ماريو ليمينا والذي تعاقد مع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 13,5 مليون جنيه إسترليني.

وينتظر فريق يوفنتوس العديد من التحديات الصعبة في الموسم الحالي، ويأتي في مقدمتها محاولة التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي في مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيصطدم بفريق لاتسيو على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، ومن ثم سيبدأ الفريق مشواره في مسابقة الدوري الإيطالي حيث سيكون مُطالباً بضرورة المحافظة على لقبه للموسم السابع على التوالي، أما الهدف الأسمى له فسوف يكون محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما فشل في ذلك في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية.