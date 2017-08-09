الصراع يشتد بين كبار الأندية الأوروبية من أجل متوسط ميدان بايرن ميونخ

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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن الصراع بات كبيراً للغاية بين كلاً من نادي ليفربول الإنجليزي ونادي إنتر الإيطالي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق بايرن ميونخ قد أكد في أكثر من مناسبة في الأونة الآخيرة بأنه لا توجد لديه أي نية للتخلي عن النجم التشيلي في الصيف الحالي.

فمن جهته يرغب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في تدعيم خط وسط ميدانه بأي وسيلة ممكنة في الصيف الحالي، وخاصة بعد فشله حتى هذه اللحظة في التعاقد مع متوسط الميدان الغيني الواعد نابي كيتا لاعب فريق لايبزيغ الألماني، وذلك بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي الألماني حيث تطلب إدارة نادي لايبزيغ مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبها الغيني في الصيف الحالي.

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وإضافة لذلك تبقى هناك إحتمالية رحيل كلاً من متوسط الميدان الألماني الواعد إيمري كان إلي صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلي صفوف فريق برشلونة الإسباني، مما يعني أن خط وسط ميدان فريق ليفربول سوف يعاني كثيراً في الموسم الحالي في حالة حدوث تلك الصفقات.

أما من جهة فريق إنتر فيرغب مدربه الجديد الإيطالي لوتشانو سباليتي هو الآخر في تدعيم صفوف فريقه قبل إنطلاقة مشوار الفريق في الدوري الإيطالي مع نهاية شهر أغسطس الحالي، وخاصة وأن هدف الفريق الأساسي في الموسم الحالي هو إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار وبالتالي ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حتى وإن كان ذلك من بوابة الدور التمهيدي من عمر المسابقة.

ولكن وفي مقابل كل ذلك فإن نادي بايرن ميونخ من الصعب للغاية أن يتخلى عن واحد من أبرز عناصره الأساسية في الفترة الآخيرة، حيث يعتمد عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بصفة أساسية في جميع مباريات الفريق البافاري تقريباً، وذلك لما يمتلكه اللاعب من موهبة وإمكانيات كبيرة وأيضاً لخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.