ملخص مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر 2017 م

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تأهل فريق الأهلي إلي الدور النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م عقب فوزه على نظيره فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية ضمن الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الأهلي الضغط بشكل قوي على منافسه من أجل تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه سيجعل المباراة أكثر سهولة على المارد الأحمر، وخاصة وأنه يواجه فريق عنيد مثل فريق سموحة والذي سبق له وأن أقصى وصيف الدوري المصري الممتاز فريق مصر المقاصة من الدور ربع النهائي مما جعله مرشحاً أيضاً لبلوغ الدور النهائي.

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ومع مرور الدقائق تأخر الهدف من جانب فريق الأهلي وزادت فرصه الضائعة، مما زاد من قلق جماهيره على نتيجة اللقاء وأيضاً زاد من ثقة فريق سموحة في نفسه، ولكن ذلك الأمر لم يستمر حتى النهاية فعند الدقيقة الثامنة والثلاثين تمكن المارد الأحمر من ترجمة سيطرته الواضحة بتسجيله للهدف الأول وذلك عبر مهاجمه النيجيري جونيور أجايي.

ولم يكتفِ فريق الأهلي وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة نهائياً، وعند الدقيقة الأربعين تحقق له ما أراد بعدما نجح النجم وليد سليمان في تسجيل ثاني أهداف فريقه عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات فريق سموحة، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني تمنت جماهير المارد الأحمر أن يتمكن فريقها من تسجيل المزيد من الأهداف للقضاء على أي أمل مُتبقي لفريق سموحة، وعند الدقيقة السادسة والخمسين نجح فريق الأهلي في تحقيق وذلك بعدما سجل له وليد سليمان الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه.

وعند الدقيقة السابعة والستين أضاف البديل صالح جمعة الهدف الرابع لصالح فريقه الأهلي وسط إنهيار تام من جانب فريق سموحة، لتمر بعدها بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد وبذلك يحجز فريق الأهلي مقعده في الدور النهائي من عمر المسابقة والذي سيواجه فيه فريق المصري البورسعيدي في مباراة مرتقبة بين الطرفين.