تشيلسي يُقدم عرضاً رسمياً إلي أرسنال من أجل ضم لاعبه الواعد

Advertisements

كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن نادي تشيلسي الإنجليزي قدم عرضاً رسمياً إلي نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع لاعبه الواعد أليكس أوكسليد تشامبرلين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث وصلت قيمة عرض نادي تشيلسي إلي مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي ذلك بناءً على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي، والذي يُطارد اللاعب الواعد منذ مطلع الصيف الحالي، وذلك من أجل تدعيم صفوف فريقه قبل غلق باب سوق الإنتقالات الحالية مع نهاية شهر أغسطس الحالي، وخاصة لما ينتظر فريق البلوز من تحديات في غاية الصعوبة في الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

Advertisements

ولكن المشكلة الرئيسية التي ستواجه نادي تشيلسي هي عدم رغبة نادي أرسنال في التخلى عن لاعبه الواعد في الصيف الحالي، وذلك بالرغم من أن عقده مع نادي الغانرز سوف ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م، مما يعني أنه في حالة عدم تمكن إدارة أرسنال من تجديد عقده في أي فترة من عمر الموسم الحالي، فإن النادي اللندني سوف يكون مضطراً للتخلي عنه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.

وكان الإنجليزي الواعد أليكس أوكسليد تشامبرلين صاحب ال 23 عاماً قد عانى في الموسم الماضي كثيراً تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر، وذلك بسبب جلوسه بشكل دائم حبيساً لمقاعد البدلاء وعدم الحصول على أي فرصة لإثبات نفسه سوى في مباريات قليلة فقط، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات اللاعب والذي يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

علماً بأن حلم مشاركته في المونديال رفقة منتخب بلاده لن يتحقق إلا في حالة كان أساسي على مدار الموسم بأكمله رفقة الفريق الذي يلعب لصالحه، ولكن وفي الوقت ذاته كانت مشاركته في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية كأساسي في مطلع الموسم الحالي مؤشر واضح على رغبة المدرب أرسين فينغر في إستمراره مع فريق أرسنال لفترة أخرى.