لاعب تشيلسي يعترف برغبة مورينيو في ضمه في الصيف الحالي

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إعترف الجناح البرازيلي ويليان دا سيلفا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي بأن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد حاول التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ولكنه إختار في نهاية المطاف البقاء ضمن صفوف البلوز نظراً لشعوره بالسعادة رفقة الفريق اللندني، وذلك بالرغم من العلاقة القوية التي تجمع بينه وبين المدرب جوزيه مورينيو.

وخاصة وأن المدرب جوزيه مورينيو هو من كان قد تعاقد مع البرازيلي ويليان حينما كان مدرباً لفريق تشيلسي في بداية فترته الثانية مع البلوز، ولكن يبدو أن اللاعب البرازيلي ويليان لن يفعل مثلما فعل زميله السابق الصربي نيمانيا ماتيتش والذي إنتقل بدوره في الصيف الحالي من صفوف فريق تشيلسي إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد، وذلك بناءً على رغبة المدرب جوزيه مورينيو أيضاً والذي يسعى بكل الطرق الممكنة للإنتقام من فريقه السابق بعد الطريقة التي رحل بها عنه في الموسم قبل الماضي.

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وفي سياق حديثه أيضاً لوسائل الإعلام قال البرازيلي ويليان أنه يعتبر المدرب جوزيه مورينيو بمثابة صديق بالنسبة له وليس فقط كمدربه السابق، ولكن وفي الوقت ذاته عبر ويليان عن سعادته البالغة بتواجده مع فريق تشيلسي في الفترة الحالية من مسيرته الرياضية، وعن المقارنة بين كلاً من المدرب جوزيه مورينيو والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي حالياً أكد البرازيلي ويليان أن كلاً منهما مختلف تماماً عن الآخر ولكل منهما أسلوبه التدريبي الخاص به.

أما عن طموحاته مع الفريق اللندني فقد أكد البرازيلي ويليان بأنه يأمل في الفوز بالمزيد من الألقاب مع فريقه تشيلسي، وأضاف أيضاً بأنه يحلم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، أما على المستوى الشخصي فقد تمنى البرازيلي ويليان بأن يُصبح واحداً من أفضل اللاعبين على مستوى العالم ويتمكن أيضاً من مساعدة منتخب بلاده البرازيل على الفوز من جديد بلقب كأس العالم.

وكان البرازيلي ويليان قد شارك رفقة فريقه تشيلسي في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية في مطلع الأسبوع الحالي، وذلك في أولى بطولات الموسم الحالي الرسمية علماً بأن فريق تشيلسي قد خسر اللقب على يد فريق أرسنال بركلات الترجيح.