ميلان يواصل تمسكه بفكرة التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع في الصيف الحالي

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أكد الإيطالي ماسيمليانو ميرابيلي المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي أن نادي الروسونيري لا يزال مُصمماً على التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك حتى يكون فريق ميلان في أفضل حالاته مع إنطلاقة مشواره في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2017 – 2018 م، وحتى يكتمل بذلك سعي إدارة النادي بتعزيز كامل خطوط الفريق في الصيف الحالي.

وأشار ماسيمليانو ميرابيلي أيضاً في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية أن النادي يرغب في التعاقد مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أو مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، أو مع المهاجم الإيطالي الواعد أندريا بيلوتي لاعب فريق تورينو الإيطالي.

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ولكن المشكلة التي تواجه نادي ميلان حالياً بالنسبة للمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، أن الآخير قد قرر في مطلع الأسبوع الحالي بأنه لن يرحل عن صفوف فريقه بوروسيا دورتموند في الصيف الحالي، وذلك بسبب عدم جدية العروض التي تم تقديمها له حتى مطلع شهر أغسطس الحالي.

أما بالنسبة للمهاجم أندريا بيلوتي فيُدرك نادي ميلان جيداً بأنه يجب عليه دفع مبلغ 100 مليون يورو لنادي تورينو من أجل الظفر بخدمات المهاجم الواعد، ليبقى أخر الحلول وهو المهاجم دييغو كوستا والتي تكمن مشكلته الوحيدة في رغبته في العودة إلي إسبانيا وتحديداً إلي ناديه القديم أتليتكو مدريد الإسباني.

وكان نادي ميلان قد قام بإبرام العديد من الصفقات القوية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، والمدافع الأرجنتيني مايتو موساكيو قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني، والظهير الأيمن الإيطالي أندريا كونتي قادماً من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي، والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني.

وأيضاً متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي قادماً من صفوف فريق أتالانتا، ومتوسط الميدان الأرجنتيني لوكاس بيليا قادماً من صفوف فريق لاتسيو الإيطالي، وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو بوريني قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي، والمهاجم البرتغالي الواعد أندري سيلفا قادماً من صفوف فريق بورتو البرتغالي.