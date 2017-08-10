ليفربول يرفض عرضاً رسمياً من برشلونة ويُصر على الإبقاء على نجمه

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول الإنجليزي قد رفض عرضاً رسمياً من نادي برشلونة الإسباني وصلت قيمته إلي مبلغ 100 مليون يورو، والذي كان قد قدمه النادي الكتالوني من أجل التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك كتعويضاً للفريق الكتالوني بعدما رحل عنه في نهاية الأسبوع الماضي النجم البرازيلي نيمار جونيور.

حيث إتخذ البرازيلي نيمار جونيور قراراً مفاجئاً بالرحيل عن قلعة الكامب نو، ليتعاقد بشكل رسمي في يوم الخميس الماضي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي التي كانت متواجدة في عقد النجم البرازيلي نيمار مع ناديه السابق برشلونة.

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ومن جهتها كانت إدارة نادي برشلونة تعقد آمالها الكبيرة على صفقة البرازيلي فيليبي كوتينيو من أجل تعويض رحيل النجم نيمار، ولكن يبدو أن النادي الكتالوني قد تلقى ضربة موجعة للغاية قبل إنطلاقة الموسم الحالي بالنسبة له بشكل رسمي، ولا شك أن ذلك سوف يؤثر بشكل كبير للغاية عليه وخاصة وأنه سيبدأ موسمه في يوم الأحد المقبل بمواجهة غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة كلاسيكو الأرض، وذلك في إطار ذهاب كأس السوبر الإسباني على أن تُقام موقعة الإياب في يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولا يُعد ذلك العرض هو الأول الذي يُقدمه نادي برشلونة من أجل التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو، حيث سبق وأن عرض على نادي ليفربول مبلغ 79 مليون جينه إسترليني، ولكن إدارة نادي ليفربول رفضت العرض بشكل قاطع حينها، ومن أجل التأكيد على جديته أرسل نادي برشلونة وفد من إدارته يوم الأثنين الماضي إلي العاصمة الإنجليزية لندن من أجل التفاوض مع إدارة نادي ليفربول حول الصفقة وحسمها بقيمة وصلت إلي مبلغ 100 مليون يورو.

ولكن إدارة نادي الريدز عادت من جديد لكي ترفض العرض وتؤكد بأن البرازيلي فيليبي كوتينيو يُعتبر واحداً من الركائز الأساسية في فريق ليفربول وفي تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب الأساسية.