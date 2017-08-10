توتنهام يستعد لتقديم عرض رسمي من أجل ضم مدافع أياكس أمستردام

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي يستعد لتقديم عرضاً ضخماً إلي نادي أياكس أمستردام الهولندي تصل قيمته إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التعاقد مع المدافع الكولومبي الواعد دافينسون سانشيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الإختيار قد وقع على المدافع دافينسون سانشيز بناءً على رغبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير، والذي يُحاول أن يقوم بتعويض رحيل ظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر والذي إنتقل بدوره في الصيف الحالي إلي صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة الأولى فقط لفريق توتنهام هوتسبير في الميركاتو الصيفي الحالي، وهو الأمر الذي يُقلق بدوره جماهير النادي اللندني كثيراً وخاصة في ظل التحديات الصعبة للغاية التي تنتظر الفريق في الموسم الحالي.

حيث سيكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره في المقام الأول ضرورة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعدما فشل الفريق في تحقيق ذلك الهدف في أخر موسمين على الرغم من أنه كان قريباً للغاية من الصدارة إلا أنه كان يتعثر دائماً في الأسابيع الآخيرة، ولكن وفي الوقت ذاته تُدرك جماهير السبيرز جيداً أن المنافسة على اللقب في الموسم الحالي ستكون شرسة للغاية وفي غاية القوة، وذلك نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وإضافة لذلك سيكون فريق توتنهام هوتسبير أيضاً مُطالباً بضرورة الظهور بشكل لائق وتقديم مستوى جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب الأداء الباهت الذي قدمه في نسخة الموسم الماضي مما أدى إلي توديعه المسابقة منذ دور المجموعات.

ولا شك أن فريق توتنهام هوتسبير قد تطور كثيراً وبشكل لافت في المواسم القليلة الماضية، ولكن جماهيره تأمل في أن يتمكن من العودة لحصد الألقاب من جديد وما أجمل أن يفوز الفريق بلقب البريمرليغ في الموسم الذي سيلعب فيه جميع المباريات بأرضه على أرضية ملعب ويمبلي قبل أن يكون ملعبه الجديد جاهزاً مع إنطلاقة الموسم المقبل.