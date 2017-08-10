موناكو يجد البديل الأمثل في حالة رحيل مهاجمه الواعد مبابي

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي موناكو الفرنسي قد وجد البديل المناسب في حالة رحيل مهاجمه الفرنسي الواعد كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال التعاقد مع المهاجم الكولومبي كارلوس باكا لاعب فريق ميلان الإيطالي، لينضم بذلك نادي موناكو في الصراع مع نادي إشبيلية الإسباني من أجل الظفر بخدمات المهاجم الكولومبي.

ولكن وبكل تأكيد لن تكون الأمور سهلة على نادي موناكو وخاصة وأن كارلوس باكا لديه رغبة شخصية في العودة إلي ناديه السابق إشبيلية، وذلك في حالة إستغناء نادي ميلان عنه في الصيف الحالي، علماً بأن ذلك الأمر لن يحدث تماماً إلا في حالة تمكن نادي الروسونيري من التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع في الفترة المقبلة.

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ومن جهته لن يقوم نادي موناكو أيضاً بأي خطوة رسمية بإتجاه المهاجم الكولومبي كارلوس باكا، إلا في حالة رحيل مهاجمه كيليان مبابي والذي يتلقى في الأونة الآخيرة العديد من العروض المُغرية من كبار الأندية الأوروبية مما يجعله قريباً من الرحيل، ويأتي على رأس تلك الأندية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي نادي برشلونة وأيضاً نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

حيث أعرب كل نادي منهم عن إستعداده لدفع مبلغاً ضخماً يُعادل 100 مليون يورو أو أكثر من الظفر بخدمات المهاجم كيليان مبابي في الصيف الحالي، ولكن وفي مقابل كل ذلك تطلب إدارة نادي موناكو دفع ما لا يقل عن مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبها الواعد لأي فريق.

وكان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب ال 18 عاماً قد تألق بشكل لافت مع فريقه الحالي موناكو في الموسم الماضي، حيث سجل 26 هدفاً رفقة فريقه على مستوى جميع المسابقات المحلية والأوروبية، كما ساهم أيضاً في فوز الفريق بلقب الدوري الفرنسي والذي كان غائباً عن خزائن نادي الإمارة منذ عام 2000 م، وإضافة لذلك أيضاً ساهم في وصول الفريق إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا والدور النهائي من مسابقة كأس الرابطة الفرنسية والدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا.