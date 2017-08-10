وست هام يستعد لتقديم عرض رسمي إلي سبورتينغ لشبونة من أجل متوسط ميدانه

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كشفت صحيفة ريكورد البرتغالية أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض رسمي إلي نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه البرتغالي الواعد ويليام كارفاليو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، على أن تصل قيمة عرض النادي اللندني إلي مبلغ 25 مليون يورو.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن نادي وست هام يونايتد بذلك قد إنضم إلي نادي أرسنال الإنجليزي، والذي يُصارع من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي منذ صيف العام الماضي 2016 م، ولكنه لم يفلح في تحقيق ذلك الأمر حتى الآن وهو الأمر الذي يُتوقع حدوثه أيضاً مع نادي وست هام يونايتد، وذلك بسبب الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب البرتغالي مع ناديه سبورتينغ لشبونة والتي تصل قيمته إلي مبلغ 45 مليون يورو.

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ولكن إدارة نادي وست هام يونايتد تأمل في أن تتوصل إلي حل لذلك الأمر من خلال التفاوض مع إدارة نادي سبورتينغ لشبونة حول الصفقة، وخاصة في ظل الإصرار الكبير من جانب الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد على ضم اللاعب البرتغالي إلي صفوف فريقه في الموسم الحالي.

هذا ويُعد البرتغالي ويليام كارفاليو صاحب ال 25 عاماً واحداً من أفضل اللاعبين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية، ولا شك أن أبرز ما حققه في مسيرته الرياضية حتى الآن هو مشاركته رفقة منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في البرازيل في صيف عام 2014 م، وإضافة لذلك فإنه قد ساهم بشكل رئيسي في فوز منتخب بلاده البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا في نسختها الآخيرة التي شهدتها دولة فرنسا في صيف العام الماضي 2016 م.

ومن جهته كان نادي وست هام يونايتد نشيطاً للغاية في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما تعاقد مع العديد من العناصر الجديدة، ولعل من أبرزها الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، والظهير الأيمن الأرجنتيني المخضرم بابلو زاباليتا في صفقة إنتقال حر، والجناح النمساوي ماركو أرناتوفيتش قادماً من صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، والمهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني.