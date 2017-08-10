موعد مباراة أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أرسنال لإستقبال نظيره فريق ليستر سيتي يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة المرتقبة بينهما بحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى في إنطلاقة البريمرليغ، ولعل الضغط سيكون بشكل أكبر على صاحب الأرض فريق أرسنال لكونه سيخوض اللقاء على أرضه وأمام أعين جماهيره، والتي تطمح في الموسم الحالي في أن يُنهي فريقها الموسم وهو متربعاً على عرش صدارة البريمرليغ.

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ولعل الضغوطات بشكل عام على فريق أرسنال ومدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر في الموسم الحالي سوف تكون كبيرة للغاية من أجل الفوز بلقب البريمرليغ، وذلك بسبب عدم تواجد الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا وإكتفائه فقط بالتأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات أنصار النادي اللندني والتي ترغب أيضاً في التتويج بلقب أعرق المسابقات الأوروبية لأول مرة في تاريخ النادي.

ومن أجل تحقيق ذلك الهدف يجب على فريق أرسنال أن يعود أولاً في الموسم المقبل إلي غمار المسابقة، وذلك سواء من بوابة البريمرليغ عن طريقه إحتلاله مركز ضمن الأربعة الكبار أو ربما يكون ذلك من بوابة مسابقة الدوري الأوروبي بعدما أصبح الفائز بلقبها يتأهل مباشرة إلي دوري الأبطال.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق ليستر سيتي لا يمر بأفضل أوقاته طوال فترة معسكره الصيفي الماضي، ولكن وبكل تأكيد فإن الرسميات تختلف كثيراً عن المباريات الودية وهو ما أكد عليه مدربه كريغ شيكسبير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

ويأمل فريق ليستر سيتي في أن لا يتكرر معه سيناريو الموسم الماضي والذي صارع فيه من أجل تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حتى الأسابيع الآخيرة من عمر البريمرليغ، ولكن وفي حالة إن تكرر سيناريو الموسم قبل الماضي الذي حقق فيه الفريق معجزة تاريخية وفاز بلقب البريمرليغ لأول مرة في تاريخه سوف يكون ذلك أكثر من رائعاً بالنسبة له بالرغم من أن الجميع يعلم إستحالة ذلك الأمر في الموسم الحالي تحديداً.