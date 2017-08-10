موعد مباراة نيس وتروا في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق نيس لإستقبال ضيفه فريق تروا يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى لهما في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك بعدما تعثر كلاهما في الأسبوع الأول من عمر المسابقة، حيث سقط فريق نيس خارج أرضه أمام مُضيفه فريق سانت إيتيان بهدف وحيد مقابل لا شئ، أما فريق تروا فكان قد تعادل على أرضية ميدانه أمام ضيفه فريق رين بهدف لمثله لكل فريق.

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وهو ما يجعل المباراة أكثر سخونة وخاصة بالنسبة لفريق نيس الذي سيخوض المواجهة على أرضه وأمام جماهيره، علماً بأن فريق نيس سيسعى إلي تحقيق الفوز بأي وسيلة ممكنة من أجل رفع معنوياته قبيل خوض غمار الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعته القرعة في مواجهة صعبة للغاية أمام فريق نابولي الإيطالي.

وسوف تُقام موقعة الذهاب على أرضية ملعب سان باولو في إيطاليا في يوم الأربعاء المقبل، على أن تُقام موقعة الإياب في الأسبوع بعد المقبل على أرضية ملعب أليانز ريفييرا مما يُعطي أفضلية نسبية للفريق الفرنسي من أجل حجز مقعده في دور المجموعات من عمر المسابقة، ولكن وبكل تأكيد يُدرك السويسري لوسيان فافر مدرب فريق نيس جيداً أن تخطي عقبة فريق نابولي ومدربه ماوريسيو ساري لن يكون أمراً سهلاً أبداً.

وكان فريق نيس قد تعاقد منذ يومين تقريباً مع الجناح الفرنسي الواعد آلان ماكسيم قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، وأيضاً مع صانع الألعاب الهولندي المخضرم ويسلي شنايدر بعدما فسخ الآخير عقده بالتراضي مع فريق غلطة سراي التركي، ويأتي كل ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق حتى يتمكن من المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي، ولم لا أن ينجح في الموسم الحالي في التتويج بلقب الدوري الفرنسي وإن كان ذلك سيكون في غاية الصعوبة عليه.