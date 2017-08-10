موعد مباراة رين وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق أولمبيك ليون ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق رين يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب روت دو لوريان، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من عمر الدوري الفرنسي موسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك ليون المواجهة باحثاً عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي في مشواره الجديد في الدوري الفرنسي، وليس ذلك فحسب بل أيضاً تقديم ذات الأداء الرائع الذي قدمه في مباراته الأولى في مطلع الأسبوع الحالي، حيث كان قد إكتسح حينها ضيفه فريق ستراسبورغ بأربعة أهداف مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب بارك أويل.

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أما صاحب الأرض فريق رين فإنطلاقته في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي لم تكن مثالية كما كان يأمل، فبالرغم من أنه خاض المباراة الأولى خارج أرضه إلا أنها كانت أمام فريق صاعد حديثاً إلي الأضواء وهو فريق تروا، مما كان يُحتم على لاعبي فريق رين حصد النقاط الثلاث في تلك المواجهة ولكن فريق تروا أجبر ضيفه على تقاسم النقاط بعدما إنتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وبالعودة إلي فريق أولمبيك ليون مرة أخرى سنجد أن الفريق يمتلك كل المقومات من أجل المنافسة على لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، فعلى الرغم من التغييرات العديدة التي أجراها النادي على صفوفه إلا أن الفريق لديه جيل من الشباب أكثر من رائع ويُضاف عليه بعض عناصر الخبرة، علماً بأن الفريق قد رحل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي عناصر مؤثرة للغاية مثل متوسط الميدان الفرنسي المخضرم ماكسيم غونالونس، والمهاجم الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد كورنتان توليسو.

ومن جهتها تأمل أنصار نادي أولمبيك ليون في أن يتمكن فريقها من الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي والتطور أكثر في الموسم الحالي، فعلى صعيد الدوري الفرنسي إحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب، وإضافة لذلك فإنه قد نجح في الوصول إلي الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.