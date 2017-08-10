أستكمالا لمسلسل محاربة أبناء النادى”مرتضى منصور” يقرر إنهاء مسيرة شيكابالا ومحمد أبراهيم مع القلعة البيضاء

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لا يزال رئيس نادى الزمالك مصراً على استكمال مسيرته فى القضاء على مستقبل أبناء النادى وإبعادهم عن ناديهم بشتى الطرق إما من يلعب منهم حتى الآن أو من انتهت مسيرته فى الملاعب ، فبعد أيام قليلة من إهانته للاعب الزمالك السابق والمعروف “هشام يكن” ، ها هو يقرر إنهاء مشوار الفتى المدلل لدى جماهير القلعة البيضاء ،محمود عبد الرازق شيكابالا ،وكذلك اللاعب محمد إبراهيم .

حيث أكد أحد المصادر بمجلس إدارة نادي الزمالك على تجهيز “مرتضى منصور” رئيس النادي لقائمة تتكون من 12 لاعباً من أجل بدأ تسويقهم في الفترة القادمة للرحيل عن القلعة البيضاء .

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وأكد المصدر الذي أراد عدم ذكر اسمه أن رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع عدد من وكلاء اللاعبين، وتحدثهم معهم خلالها ليطلعهم على القائمة تجهيزاً لبيع اللاعبين.

وأشار المصدر بأن القائمة تضم كلاً من حسني فتحي، معروف يوسف، أحمد توفيق، إبراهيم صلاح، صلاح ريكو، محمد ناصف، محمود شيكابالا، محمد إبراهيم، محمد مسعد، أحمد جعفر، إيمانويل مايوكا وحسام باولو.

وتابع حديثه بأن: ” مرتضى منصور قرر تسويق 12 لاعباً استعداداً لرحيلهم عن القلعة البيضاء، بالإضافة لموافقته على فكرة رحيل اللاعب “طارق حامد” لنادى النصر السعودي في حال وصول عرض رسمي لضمه “.

وأردف: ” أن هناك أيضاً عدد من اللاعبين العائدين للنادى لم يتم تحديد موقفهم حتى الآن، مثل محمد كوفي، إبراهيم عبد الخالق، رزاق سيسيه وبنجامين أشيمبونج، وهو ما سيتم الاستقرار على القرار النهائي بشأنهم خلال الأيام القليلة القادمة “.

يذكر أن “مرتضى منصور” كان قد صرح فى وقت سابق خلال تصريحات إعلامية له سابقة أنه ينوى الاستغناء عن عدد من اللاعبين الذين وصفهم بـ”المعلمين” ، على حد قوله ،خاصة بعد الهزيمة أمام المصري في كأس مصر.

ومن المعروف أن الزمالك خرج من الموسم بدون تحقيق أي من البطولات التى شارك فيها بعد أن احتل المرتبة الثالثة في الدوري المصري، بالإضافة لسلسة الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك البطولة العربية وكأس مصر.