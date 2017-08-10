موعد مباراة إتحاد جدة والباطن في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يستعد فريق إتحاد جدة لإستقبال ضيفه فريق الباطن يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب الجوهرة بمدينة جدة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق إتحاد جدة غمار الموسم الجديد باحثاً هذه المرة عن التتويج باللقب، وذلك بعدما فرط فيه في الموسم الماضي بشكل غريب لصالح غريمه فريق الهلال، حيث أنهى فريق إتحاد جدة الدور الأول من عمر الموسم الماضي وهو متربعاً على عرش صدارة الدوري ولكن وفي الدور الثاني إنقلبت الأمور رأساً على عقب في ظل الأداء والنتائج المثالية التي حققها غريمه التقليدي فريق الهلال تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز والتي أدت إلي فوز الزعيم باللقب في نهاية المطاف.

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ولعل الإنجاز لفريق إتحاد جدة في الموسم الماضي على صعيد بطولة الدوري هو تمكنه من حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أسيا في العام المقبل 2018 م، على أن يتمكن في الموسم الحالي من التتويج باللقب وخاصة في ظل التشكيلة القوية التي يمتلكها، ومن أبرز عناصرها فهد الأنصاري وكارلوس فيلانويفا وفهد المولد وأحمد العكايشي ومحمود عبد المنعم كهربا، ولعل ما يجعل فريق إتحاد جدة قوياً أيضاً هو إستقراره من الناحية الفنية حيث يُشرف على تدريبه منذ الموسم الماضي المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق الباطن في أن يتمكن من الخروج بنتيجة إيجابية من أمام مُضيفه، بالرغم من علمه جيداً أن ذلك الأمر سوف يكون في غاية الصعوبة ولكن الخروج بنقطة واحدة في نهاية المطاف سيكون رائعاً أيضاً بالنسبة له.

وكان فريق الباطن قد قدم عروضاً طيبة للغاية طوال الدور الأول من عمر الموسم الماضي في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، ولكن ومع إنطلاقة الدور الثاني تراجع مستوى الفريق كثيراً وبالتالي تراجع نتائجه، علماً بأنه قد رحل عنه واحداً من أبرز المواهب الشابة وهو المصري أحمد حمودي والذي إنتقل إلي فريق الأهلي المصري.