موعد مباراة الإتفاق وأهلي جدة في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يحل فريق أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق الإتفاق يوم غداً الجمعة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الأهلي المواجهة تحت قيادة مدربه سيرجي روبيروف باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في الدوري، وذلك من أجل حصد النقاط الثلاث الأولى له وإثبات قدرته على المنافسة على اللقب في الموسم الحالي ولم لا إستعادة اللقب من جديد بعدما كان قد فاز به في الموسم قبل الماضي تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان غروس.

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علماً بأن المدرب كريستيان غروس هو من قاد الفريق الأهلاوي أيضاً في الموسم الماضي، ولكنه فشل في تحقيق الإنجازات معه مرة أخرى وكان موسمه كارثياً على جميع الأصعدة مما جعل رحيله هو الحل الأمثل لجميع الأطراف، ليُعلن النادي بعدها تعيين المدرب سيرجي روبيروف كمدرباً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على أمل أن يتمكن الآخير من قيادة الفريق من تحقيق الألقاب في الموسم الحالي وخاصة لقب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.

ولا شك أن المدرب سيرجي روبيروف يمتلك تشكيلة قوية للغاية قادرة على صناعة الفارق من جديد في الموسم الحالي، ومن أبرز عناصر هذه التشكيلة هم الحارس المخضرم ياسر المسيليم وكلاً من قلبي الدفاع معتز هوساوي وشقيقه أسامة هوساوي والظهير الأيسر محمد عبد الشافي، أما الحلول الهجومية فتتمثل في قائد الفريق تيسير الجاسم وفيتفاتزيديس ومهند عسيري وسلمان المؤشر، وبكل تأكيد أهم لاعب في الفريق هو المهاجم السوري عمر السومة والذي يتمتع دائماً بالحس التهديفي العالي في جميع مباريات فريقه.

وفي لقاء أخر عن اليوم ذاته وضمن مباريات الأسبوع الأول أيضاً يستقبل فريق القادسية نظيره فريق الرائد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.