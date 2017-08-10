موعد أبرز المباريات الودية يوم غداً الجمعة 11-8-2017

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تواصل الأندية الأوروبية تحضيراتها المستمرة من أجل الإستعداد لإنطلاقة الموسم الجديد 2017 – 2018 م والذي ينطلق بشكل رسمي في جميع أنحاء القارة الأوروبية في شهر أغسطس الحالي، ولكن قبل ذلك تخوض معظم الأندية مباريات ودية أخيرة في أخر إختبار لها قبل الرسميات، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات الودية التي تُقام يوم غداً الجمعة.

ففي المباراة الأولى يواجه فريق أوساسونا الإسباني نظيره فريق إيبار الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق قادش الإسباني نظيره فريق لاس بالماس الإسباني.

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أما في المباريات الهامة فيواجه فريق أتليتكو مدريد الإسباني نظيره فريق خيتافي الإسباني، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وبالرغم من الطابع الودي للمواجهة إلا أنها تُعد في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الروخي بلانكوس من أجل معرفة قدرته على المنافسة في الموسم الحالي على الألقاب، وخاصة بعدما حافظ الفريق على كامل عناصره الأساسية وأيضاً مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وفي مباراة أخرى يواجه فريق فالنسيا الإسباني نظيره فريق أتالانتا الإيطالي في لقاء مرتقب بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويبدو أن فريق فالنسيا سوف يكون مختلفاً للغاية في الموسم الحالي وخاصة بعد التغييرات العديدة التي شهدها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، أما فريق أتالانتا فيأمل تحت قيادة مدربه المخضرم غاسبيريني أن يتمكن من المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي بعدما أنهى الفريق الكالتشيو في المركز الخامس في الترتيب وبالتالي ضمن مقعده في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وفي أخر المباريات يواجه فريق ملقا الإسباني نظيره فريق فياريال الإسباني، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأمل كلاً من الفريقين في التألق من جديد على صعيد الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وذلك عقب المستوى الرائع الذي قدمه كلاً منهما في الموسم الماضي.