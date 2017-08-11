مهاجم أرسنال يُقرر البقاء في العاصمة الإنجليزية لندن

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو لاعب فريق أرسنال الإنجليزي قد إتخذ قراره النهائي بعدم مغادرة فريقه أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من العديد من العروض المُغرية التي تم تقديمها له في الأونة الآخيرة من جانب العديد من الأندية الأوروبية، والتي يأتي على رأسها فريق إيفرتون الإنجليزي وفريق وست هام يونايتد الإنجليزي وأيضاً فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ولكن يبدو أن المهاجم أوليفيه جيرو صاحب 30 عاماً لا يرغب في الأستسلام سريعاً نظراً لعدد المهاجمين المتواجدين في النادي اللندني، حيث يتواجد حالياً في فريق أرسنال كلاً من المهاجم الإنجليزي الواعد داني ويلباك والمهاجم الإنجليزي المخضرم ثيو والكوت، وذلك إضافة إلي الصفقة الجديدة وهو المهاجم الفرنسي المتألق ألكسندر لاكازيت، والذي كان قد تعاقد معه نادي أرسنال في الصيف الحالي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

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ومع تواجد هذا العدد الكبير من العناصر الهجومية في الفريق اللندني سيجعل بكل تأكيد المنافسة في غاية القوة فيما بينهم من أجل حجز مكان أساسي لكلاً منهم في تشكيلة الفريق الأساسية، علماً بأن الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال قد إعتمد أيضاً في مركز المهاجم الصريح للفريق في الموسم الماضي على النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، مما يعني أن مهمة الفرنسي أوليفيه جيرو سوف تكون أصعب مما يتخيل.

ولكن وفي الوقت ذاته سيحصل كل لاعب في الفريق اللندني على فرصته في الموسم الحالي، وذلك بسبب التحديات الصعبة والكثيرة التي تنتظر الفريق والبداية كانت مع الدرع الخيرية الإنجليزية في مطلع الأسبوع الماضي، والتي فاز بلقبها فريق أرسنال على حساب جاره اللندني فريق تشيلسي بركلات الترجيح، علماً بأن الفرنسي أوليفيه جيرو قد شارك في المباراة كبديل للمهاجم ألكسندر لاكازيت في الشوط الثاني.

وإضافة لذلك سيكون أمام فريق أرسنال 4 جبهات مختلفة من أجل المنافسة عليها، ويأتي على رأسها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم لقب الدوري الأوروبي ولقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية.