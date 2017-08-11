متوسط ميدان إشبيلية يطلب من ناديه السماح له بالرحيل في الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن متوسط الميدان الفرنسي ستيفن نزونزي لاعب فريق إشبيلية الإسباني قد طلب من إدارة ناديه الأندلسي السماح له بالرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وتحديداً بإتجاه فريق أرسنال الإنجليزي والذي أبدى إهتماماً كبيراً بضمه في الصيف الحالي وذلك بناءً على رغبة الفرنسي أرسين فينغر مدرب الفريق اللندني.

ومن جهته كان وكيل أعمال اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي قد أكد لوسائل الإعلام الإسبانية بأن موكله يرغب في الرحيل عن صفوف فريق إشبيلية في الصيف الحالي، مؤكداً بأن كل من في النادي يعلم بذلك الأمر جيداً وحتى رئيس النادي، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلي أنه يجب الآن على الفريق الراغب في ضم الفرنسي ستيفن نزونزي دون الإشارة إلي فريق أرسنال أن يدفع قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقده مع نادي إشبيلية، والتي تصل قيمتها إلي مبلغ 40 مليون يورو.

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وكان الفرنسي ستيفن نزونزي صاحب ال 28 عاماً قد تعاقد مع نادي إشبيلية في صيف عام 2015 قادماً من صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني، علماً بأن الفرنسي ستيفن نزونزي كان قد قام أيضاً بتجديد عقده مع النادي الأندلسي في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 م وذلك لمدة 3 سنوات إضافية، مما يؤكد على صعوبة خروج اللاعب من نادي إشبيلية إلا في حالة دفع قيمة الشرط الجزائي.

وبالرغم من أن الفرنسي ستيفن نزونزي يُقدم مستوى أكثر من رائعاً مع فريقه إشبيلية منذ تعاقده معه، إلا أنه يبدو على اللاعب رغبته في خوض تحدي جديد في مسيرته الرياضية وخاصة وأنه كان لاعباً سابقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن السبب الرئيسي ربما وراء رغبة الفرنسي ستيفن نزونزي في العودة من جديد إلي البريمرليغ هي رغبته في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده فرنسا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأنه لم يكن متواجداً رفقة المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أمم أوروبا 2016 م والتي كانت دولة فرنسا قد نظمتها على أرضها.