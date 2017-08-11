نجم وست هام يرفض ليفربول ويقترب من تجديد عقده مع الهامرز

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن النجم الأرجنتيني مانويل لانزيني لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بات قريباً للغاية من تجديد عقده مع النادي اللندني، وذلك بعقد جديد يمتد لمدة 5 مواسم كاملة على أن يتقاضى اللاعب راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 85 ألف جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المفاوضات قد إستمرت لفترة طويلة للغاية وصلت إلي أربعة أشهر تقريباً بين كلاً من إدارة نادي وست هام يونايتد والنجم مانويل لانزيني من أجل تجديد العقد، ولكن إدارة نادي وست هام يونايتد قررت أن تحسم الأمور بشكل سريع للغاية وخاصة بعدما أبدى نادي ليفربول الإنجليزي رغبته في ضم اللاعب الواعد إلي صفوف فريق الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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هذا ويُعتبر الأرجنتيني مانويل لانزيني صاحب ال 24 عاماً واحداً من الركائز الأساسية في فريق وست هام يونايتد، وخاصة بعدما رحل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية وتحديداً في شهر يناير الماضي من العام الحالي 2017 م النجم الفرنسي ديميتري باييت والذي عاد إلي أحضان فريقه السابق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مما جعل الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق وست هام يونايتد يعتمد بشكل رئيسي على النجم الواعد مانويل لانزيني في قيادة الفريق من الناحية الهجومية.

ومن جهته كان نادي وست هام يونايتد قد تحرك بشكل قوي في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع العديد من العناصر الجديدة ولعل من أبرزها هم الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت قادماً من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة، والظهير الأيمن الأرجنتيني بابلو زاباليتا في صفقة إنتقال حر.

وأيضاً مع الجناح النمساوي ماركو أرناتوفيتش قادماً من صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، والمهاجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، وكل ذلك بناءً على رغبة المدرب سلافين بيليتش والذي يُحاول أن يقوم بدوره بتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الممكنة قبيل إنطلاقة الموسم الجديد لعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي الكارثي.