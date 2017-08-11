برشلونة في أزمة حقيقية والسبب نيمار والحل غير موجود

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بات فريق برشلونة الإسباني يعيش في أزمة حقيقية والتي كانت قد بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، وذلك حينما أعلن النجم البرازيلي نيمار جونيور رحيله عن الفريق الكتالوني ليتجه بعدها مباشرة ويتعاقد مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو والتي كانت تُمثل قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقد النجم البرازيلي نيمار مع الفريق الكتالوني.

وعقب إتمام الصفقة بنجاح وإستلام النادي الكتالوني للأموال توقع الجميع أن يكون إيجاد البديل أمراً سهلاً للغاية على إدارة نادي برشلونة ورئيسها جوزيب ماريا بارتوميو، ولكن الوضع بات سيئاً للغاية وأصبحت الضغوطات كبيرة للغاية على النادي من أصغر شخص فيه لأكبر شخص وخاصة وأن الموسم الجديد 2017 – 2018 م قد أصبح على الأبواب.

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ولكن يبدو أن البارسا لن يفعل أي شئ خلال فترة الإنتقالات الصيفية سوى تلقي الضربات الموجعة والتي من شأنها ستؤثر على النادي كثيراً في الموسم الحالي، فبعد رحيل النجم البرازيلي نيمار حاولت إدارة البارسا التعاقد مع عدة نجوم من أجل تعويض ذلك، ولكنها فشلت تماماً في فعل أي شئ حتى هذه اللحظة من عمر الميركاتو الذي بات هو أيضاً قريباً من إغلاق أبوابه مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

وفي خلال اليومين الماضيين تلقى النادي الكتالوني 3 موجعة للغاية، والبداية كانت في يوم الأربعاء حينما جددت إدارة نادي ليفربول رفضها لعرض نادي البارسا، والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 100 مليون يورو من أجل ضم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، أما في يوم أمس الخميس فواصل نادي برشلونة في عملية تلقيه الضربات الموجعة، فمن جهة رفضت إدارة نادي بوروسيا دورتموند هي الآخرى عرض نادي البارسا، والذي وصلت قيمته إلي مبلغ 100 مليون يورو من أجل ضم النجم الفرنسي الواعد عثماني ديمبيلي.

وليس ذلك فحسب بل عاقبت الإدارة أيضاً اللاعب بحرمانه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية حتى نهاية الأسبوع الحالي وذلك بعدما تغيب عن الحصة التدريبية يوم أمس، ومن جهة أخرى قامت إدارة نادي يوفنتوس بإعطاء نجمها الأرجنتيني باولو ديبالا القميص رقم 10 في الفريق بدلاً من قميصه السابق 21، وذلك تأكيداً منها على رغبتها في الإبقاء على اللاعب للعديد من السنوات المقبلة وربما حتى إعتزاله.

ليجد نادي برشلونة نفسه في الوقت الحالي في أزمة حقيقية وربما تستمر الضربات الموجعة التي يتلقاها في الصيف الحالي، وذلك حينما يواجه غريمه التقليدي فريق ريال مدريد ذهاباً وإياباً في الأسبوع الحالي في إطار كأس السوبر الإسباني.