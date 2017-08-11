مصادر مقربة من باريس سان جيرمان تنفي تفاوض النادي مع مهاجم موناكو

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ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن النادي الباريسي ليست لديه أي نية على الإطلاق للتفاوض مع نادي موناكو الفرنسي، وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمه الفرنسي الواعد كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وخاصة بعدما تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع النجم البرازيلي نيمار جونيور قادماً من صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك في صفقة القرن والتي وصلت قيمتها إلي مبلغ 222 مليون يورو.

وكانت العديد من التقارير الصحفية العالمية قد أكدت منذ يوم الأربعاء الماضي أن النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي بات في طريقه للتعاقد رسمياً مع نادي باريس سان جيرمان، وذلك في صفقة قياسية أخرى سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 160 مليون جنيه إسترليني، وليس ذلك فحسب بل أشارت التقارير أيضاً إلي أن النجم كيليان مبابي قد إختار الإنتقال إلي نادي باريس سان جيرمان عوضاً عن الإنتقال إلي نادي ريال مدريد الإسباني.

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وعقب تلك الأنباء المؤكدة من جانب المصادر الإعلامية المقربة من النادي الباريسي، يبدو الآن أن الصراع سوف يكون قريباً للغاية بين أندية ريال مدريد وغريمه برشلونة وأيضاً نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك من أجل الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في الصيف الحالي بأي وسيلة ممكنة.

ومن جهتها كانت إدارة نادي موناكو قد أكدت في وقت سابق في الصيف الحالي بأنها لن تقوم بالتفريط في مهاجمها الواعد، إلا في حالة واحدة فقط وهي دفع مبلغ 180 مليون جنيه إسترليني لأي نادي يرغب في التعاقد معه، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن بكل تأكيد ولكن من المتوقع أن يحدث في الأيام القليلة القادمة قبل موعد إغلاق باب سوق الإنتقالات مع نهاية شهر أغسطس الحالي.

وكان المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي صاحب ال 18 عاماً قد تألق بشكل لافت للغاية رفقة فريقه موناكو في الموسم الماضي، فعلى المستوى الشخصي فقد سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه في جميع المسابقات، أما على المستوى الجماعي فقد ساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الفرنسي والذي كان غائباً عن خزائن نادي الإمارة منذ عام 2000 م.