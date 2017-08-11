إشبيلية في طريقه لإستعادة لاعبه السابق من ليفربول

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية الإسباني يستعد لتقديم عرض إلي نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني ألبيرتو مورينو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة.

ويأتي ذلك في ظل سعي نادي إشبيلية لتخليص لاعبه الإسباني السابق ولاعب فريق ليفربول الحالي ألبيرتو مورينو من معاناته التي يعيشها تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، والذي جعله حبيساً بشكل دائم لمقاعد البدلاء منذ الموسم الماضي، وهو ما جعل اللاعب الواعد يفقد الكثير من قدراته وأيضاً يفقد الثقة في نفسه مما أبعده بالتالي عن صفوف المنتخب الإسباني.

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هذا وكان الإسباني ألبيرتو مورينو صاحب ال 25 عاماً قد تعاقد مع نادي ليفربول في صيف عام 2014 م قادماً من صفوف نادي إشبيلية، ولكنه لم يتمكن من التكيف بشكل مثالي مع فريق الريدز وخاصة بعدما تعاقد فريق ليفربول بعدها بستة أشهر فقط مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وكان الإسباني ألبيرتو مورينو قد شارك في الموسم الماضي بأكمله رفقة فريقه الحالي ليفربول في 10 مباريات فقط، وفي مقابل ذلك كان إعتماد المدرب يورغن كلوب بشكل دائم على المخضرم جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيسر بالرغم من ذلك ليس مركزه الأساسي، ولعل ما زاد من التكهنات حول مستقبل الإسباني ألبيرتو مورينو مع ناديه ليفربول، هو تعاقد النادي في الميركاتو الصيفي الحالي مع الظهير الأيسر الإسكتلندي الواعد أندي روبيرتسون قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي.

وبكل تأكيد لن يرغب الإسباني ألبيرتو مورينو في تكرار سيناريو الموسم الماضي الكارثي له على المستوى الشخصي، وخاصة وأنه يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده إسبانيا في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، علماً بأن الإختيار لن يقع عليه إلا في حالة مشاركته بشكل دائم على مدار الموسم الحالي بأكمله مع الفريق الذي يتواجد في صفوفه وأيضاً بتقديمه لمستوى مميز يؤهله لكي يكون في صفوف المنتخب الإسباني.