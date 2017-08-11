أرسنال يُقدم عرضاً جديداً لنجمه التشيلي من أجل الإبقاء عليه في لندن

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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن نادي أرسنال الإنجليزي قد قدم عرضاً جديداً إلي نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي لفترة أخرى طويلة على أن يتقاضى راتباً أسبوعياً تصل قيمته إلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، علماً بأن ذلك سوف العرض الثاني الذي تُقدمه إدارة نادي أرسنال لنجمها التشيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث وصلت قيمة الراتب الأسبوعي في العرض الأول إلي مبلغ 275 ألف جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي إدارة نادي أرسنال تُحاول جاهداً أن تقطع الطريق على جميع الأندية الراغبة في ضم النجم التشيلي أليكسيس سانشيز سواء في الصيف الحالي أو في الصيف المقبل، علماً بأن عقد التشيلي سانشيز الحالي مع نادي أرسنال ينتهي في صيف العام المقبل 2018 م، وهو ما يعني أنه في حالة عدم تجديده للعقد على مدار الموسم الحالي فحينها سيكون نادي أرسنال مُجبراً على التخلي عنه بشكل مجاني لأي نادي أخر يرغب في الظفر بخدماته.

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هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية العالمية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن كلاً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي هما أبرز المتصارعين من أجل ضم النجم التشيلي أليكسيس سانشيز في الصيف الحالي، ولكن إدارة نادي أرسنال قامت حتى هذه اللحظة برفض جميع العروض التي تم تقديمها لها من جانب أي نادي.

ومن جهته كان الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق أرسنال قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز سيبقى مع الفريق اللندني دون أدنى شك وإضافة لذلك سيقوم بتجديد عقده أيضاً في الفترة المقبلة مُنهياً بذلك كل التكهنات حول مستقبل اللاعب.

ومن المنتظر أن يخوض فريق أرسنال في مساء اليوم الجمعة أولى مبارياته في البريمرليغ لموسم 2017 – 2018 م، وذلك حينما يستقبل فريق ليستر سيتي على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، علماً بأن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز سوف يغيب عن المواجهة بداعي الإصابة.