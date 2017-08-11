موعد مباراة واتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق واتفورد يوم غداً السبت على أرضية ملعب فيكاردج رود، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب باحثاً عن إنطلاقة مثالية لمشواره في البريمرليغ، وذلك من خلال تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من ذلك الملعب الصعب ، علماً بأن فريق الريدز سيخوض المباراة وسط غياب كلاً من صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو والإنجليزي أدم لالانا بداعي الإصابة، ولكن ذلك لن يؤثر عليه بشكل كبير للغاية وخاصة في ظل جاهزية الثلاثي الإنجليزي دانييل ستوريدج والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والوافد الجديد الفرعون المصري محمد صلاح.

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أما على الجانب الآخر فيأمل فريق واتفورد وتحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي ماركو سيلفا في حصد النقاط الثلاث في ظل إقامة المباراة على أرضه، ولكن ومن جهتها تأمل أنصار نادي واتفورد في أن يتطور فريقها بشكل أكبر عن الموسم الماضي، حيث قدم الفريق نتائج أكثر من رائعة ولكنه لم يتمكن في نهاية المطاف من تحقيق أي لقب أو حتى ضمان مقعد له في إحدى المسابقات الأوروبية.

وعلى صعيد أخر تُعد هذه المباراة هي أفضل طريقة ممكنة للتحضير بالنسبة لفريق ليفربول، وذلك من أجل الإستعداد لمباراته المرتقبة أمام مُضيفه فريق هوفنهايم الألماني يوم الثلاثاء المقبل في ألمانيا، والتي تأتي في إطار ذهاب الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، على أن تُقام موقعة الإياب على أرضية ملعب أنفيلد رود في الأسبوع المقبل وتحديداً في يوم الأربعاء.

ولا شك أن تأهل فريق ليفربول إلي دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا سوف يفتح له أيضاً الطريق من أجل المنافسة وبقوة على لقب البريمرليغ في الموسم الحالي، فتأهله يعني دخول أموالاً طائلة في خزائنه وبالتالي قدرته على إبرام المزيد من التعاقدات القوية في الميركاتو الصيفي الحالي كإضافة لتعاقداته السابقة، والتي يُعتبر أبرزها تعاقده مع الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي.