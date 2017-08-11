موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستهل فريق تشيلسي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للبريمرليغ حينما يستقبل يوم غداً السبت ضيفه فريق بيرنلي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي باحثاً عن حصد أول 3 نقاط له في مشوار حفاظه على لقب البريمرليغ، وذلك بالرغم من أن فريق البلوز يُدرك جيداً أن أمر الحفاظ على لقبه في الموسم الحالي سوف يكون في غاية الصعوبة، وذلك نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة على اللقب في الصيف الحالي.

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ولعل هذه الصعوبة ظهرت للفريق اللندني قبيل إنطلاقة البريمرليغ حتى، وذلك عقب خسارته لأولى ألقاب الموسم الرسمية بعدما خسر لقب الدرع الخيرية الإنجليزية على يد جاره اللندني فريق أرسنال بركلات الترجيح، مما أكد للمدرب أنطونيو كونتي أن هناك المزيد من العمل ينتظره في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق البلوز سوف يُشارك في الموسم الحالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن نسخة الموسم الماضي.

هذا وقد شهد الميركاتو الصيفي الحالي لفريق تشيلسي العديد من المتغيرات، حيث قامت إدارة النادي برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش بالتعاقد حتى هذه اللحظة مع 4 عناصر جديدة، ولكن وفي مقابل ذلك تخلى نادي تشيلسي عن 4 عناصر من تشكيلة الفريق، وهم الحارس البوسني أزمير بيغوفيتش والذي إنتقل إلي صفوف فريق بورنموث الإنجليزي، والمدافع الإنجليزي وقائد الفريق التاريخي جون تيري والذي إنتقل إلي صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وإضافة لذلك متوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش والذي إنتقل إلي صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيراً المهاجم الإسباني دييغو كوستا والذي باتت مسألة رحيله عن قلعة ستامفورد بريدج مجرد وقت فقط لا أكثر.

أما العناصر الجديدة فهي الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، والمهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني.