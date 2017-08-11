موعد مباراة إيفرتون وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يستعد فريق إيفرتون لإستقبال ضيفه فريق ستوك سيتي يوم غداً السبت على أرضية ملعب غوديسون بارك بمدينة ليفربول في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره في إنطلاقة مشوارهما في البريمرليغ، وخاصة فريق إيفرتون والذي قام بالتعاقد مع العديد من العناصر القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تحقيق هدفه الأسمى في الموسم الحالي وهو إنهاء البريمرليغ ضمن الأربعة الكبار وبالتالي حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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ولعل ما يجعل حظوظ فريق إيفرتون كبيرة للغاية هو أن الهولندي رونالد كومان هو من يتولى تدريب الفريق منذ الموسم الماضي، وبالرغم من أن فريق التوفيز لم يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي كما كانت تأمل جماهيره، إلا أن الفريق نجح في نهاية المطاف في التأهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي وذلك من بوابة الأدوار التمهيدية للمسابقة.

ولن تكون المباراة الأولى لفريق إيفرتون أمام نظيره فريق ستوك سيتي سهلة كما يتوقع البعض، وقام المدرب رونالد كومان بالتأكيد بنفسه على هذه النقطة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، حيث وصفها بأنها سوف تكون أشبه بالمعركة بين الطرفين لما يمتلكه كلاهما من إمكانيات كبيرة.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق ستوك سيتي وتحت قيادة مدربه مارك هيوز في عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي السئ، والبحث في موسم جديد عن التألق وتحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة على المقاعد الأوروبية، وبالرغم من أن الفريق قد فقد في الميركاتو الصيفي الحالي واحداً من أبرز عناصره الأساسية وهو الجناح النمساوي ماركو أرناتوفيتش والذي إنتقل إلي صفوف فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، إلا أنه قام مساء يوم أمس الخميس بتجديد عقد نجمه المصري الواعد رمضان صبحي لمدة 5 أعوام إضافية نظراً للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب.