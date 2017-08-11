موعد مباراة ساوثهامبتون وسوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

Advertisements

يستعد فريق ساوثهامبتون لإستقبال نظيره فريق سوانزي سيتي يوم غداً السبت على أرضية ملعب سانت ماري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق ساوثهامبتون المواجهة تحت قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو باحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث في إنطلاقة مشواره في البريمرليغ، ولعل ما يُعطيه أفضلية نسبية ولو قليلاً أن اللقاء يُقام على أرضه ووسط جماهيره، ولكن بكل تأكيد سوف يحتاج الفريق إلي الوقت من أجل التأقلم مع أسلوب مدربه الجديد، ولكن ومن جهتها تأمل جماهير نادي ساوثهامبتون في أن لا يأخذ ذلك الأمر وقتاً طويلاً حتى يتمكن الفريق من تحقيق أهدافه في الموسم الحالي.

Advertisements

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق سوانزي سيتي ومدربه بول كليمنت في تحقيق بداية مثالية في إنطلاقة البريمرليغ، وذلك حتى لا يتكرر السيناريو الذي عاشه الفريق في الموسم الماضي حينما كان الفريق على أعتاب الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ولولا إستفاقة الفريق في الأسابيع الآخيرة لما كان الآن متواجداً ضمن أندية الصفوة في إنجلترا.

هذا ويتشابه الفريقان في أمراً رئيسياً في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يرغب أحد نجوم الفريق في الرحيل عن صفوف الفريق، فمن جهة فريق ساوثهامبتون يرغب مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك في الرحيل، أما من جهة فريق سوانزي سيتي فيرغب متوسط الميدان الأيسلندي غيلفي سيغوردسون في الرحيل هو الآخر.

تدريبات فريق سوانزي سيتي تحضيراً للمباراة

وقائع المؤتمر الصحفي لمدرب فريق سوانزي سيتي بول كليمنت

وفي بقية مباريات يوم السبت أيضاً يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق هادرسفيلد تاون الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ على أرضية ملعب سيلهرست بارك، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يستقبل فريق وست بروميتش ألبيون نظيره فريق بورنموث على أرضية ملعب هاوثورنس.