موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً للغاية على الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق برايتون يوم غداً السبت على أرضية ملعب فارمر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا باحثاً عن تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه، وذلك من أجل بداية مشواره في البريمرليغ بطريقة مثالية في إطار سعيه للتتويج باللقب في نهاية المطاف، علماً بأن وسائل الإعلام الإنجليزية قد وضعته كأبرز مرشح للفوز بلقب البريمرليغ في الموسم الحالي.

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ويأتي ذلك عقب الميركاتو الصيفي الناجح للغاية للفريق بعدما تخلص المدرب بيب جوارديولا من العناصر الزائدة أو صاحبة المستوى الضعيف وتعاقد مع عناصر في غاية القوة، والتي من شأنها سوف تُساعد الفريق على تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، والتي يأتي على رأسها التتويج بلقب البريمرليغ وأيضاً الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تخلى في الصيف الحالي عن 7 عناصر كانوا جميعاً يلعبون بصفة أساسية مع الفريق في السنوات القليلة الماضية، وهم الحارس الإنجليزي المخضرم جو هارت والذي إنتقل إلي صفوف فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، والظهير الأيمن الأرجنتيني بابلو زاباليتا والظهير الأيمن الفرنسي باكاري سانيا والظهير الأيسر الفرنسي غايل كليشي، والظهير الأيسر الصربي ألكسندر كولاروف ومتوسط الميدان البرازيلي فيرناندو والجناح الإسباني خيسوس نافاس.

وفي مقابل ذلك تعاقد فريق مانشستر سيتي مع 5 عناصر قوية للغاية، وهم الحارس البرازيلي المخضرم إيدرسون قادماً من صفوف فريق بنفكيا البرتغالي، والظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير، والظهير الأيمن البرازيلي دانيلو قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، والظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا قادماً من صفوف فريق موناكو أيضاً.