موعد مباراة نانت وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق أولمبيك مارسيليا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نانت في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم غداً السبت على أرضية ملعب لابوجوار، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أولمبيك مارسيليا المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا باحثاً عن حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في مقدمة ترتيب الدوري الفرنسي منذ البداية، حيث كان الفريق قد بدأ مشواره في الأسبوع الماضي في المسابقة بالفوز على ضيفه فريق ديجون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل جماهيره تثق في قدرة فريقها على المنافسة وبقوة على لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وخاصة في ظل التعاقدات القوية التي قام بها الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

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ولعل من أبرز تلك الإنتدابات كان تعاقده مع المدافع الفرنسي عادل رامي قادماً من صفوف فريق إشبيلية، ومتوسط الميدان البرازيلي لويس غوستافو قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني، والجناح الفرنسي الواعد كلينتون نجي قادماً من صفوف فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والعائد من جديد إلي أحضان النادي الحارس الفرنسي المخضرم ستيف مانداندا قادماً من صفوف فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

أما على الجانب الآخر فلم تكن بداية فريق نانت في الدوري تحت قيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري جيدة على الإطلاق، حيث تعرض الفريق إلي خسارة قاسية خارج أرضه على يد فريق ليل بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات أنصار النادي ولا حتى مجلس إدارة النادي.

ولكن ما هو مؤكد أن المدرب كلاوديو رانييري لا يزال يحتاج المزيد من الوقت من أجل فرض أسلوب لعبه على الفريق، حتى يتمكن الفريق حينها من تحقيق النتائج الإيجابية ومن ثم يبدأ في التفكير في إنتزاع إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية، وربما حتى يُفكر في العودة من جديد لتحقيق لقب الدوري الفرنسي.