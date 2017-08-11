ملخص مباراة نيس وتروا في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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سقط فريق نيس في مفاجأة من العيار الثقيل أمام ضيفه فريق تروا بهدفين مقابل هدف واحد ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أليانز ريفييرا ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول صاحب الأرض فريق نيس الضغط بشكل قوي على ضيفه فريق تروا، وذلك من أجل تسجيل هدف مُبكر والذي من شأنه سيجعل المباراة أكثر سهولة على فريق الجنوب الفرنسي، وعند الدقيقة الثامنة عشر كاد فريق نيس يفتتح التسجيل حينما إنفرد لاعبه آلان ماكسيم بالحارس مامادو ساماسا ولكن الآخير تألق وأبعد الكرة للخارج.

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ولكن ومع مرور الدقائق بدأت الأمور تزداد صعوبة على فريق نيس وذلك لما وجده أمامه من فريق يتمتع بصلابة دفاعية كبيرة وتنظيم أكثر من رائع أيضاً، ليستمر الوضع على ما هو عليه دون أن تغيير من الطرفين حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني بدأ فريق نيس ضاغطاً أيضاً من أجل تسجيل الأهداف، ولكن وعند الدقيقة الرابعة والخمسين تلقى فريق نيس ضربة موجعة للغاية بعدما تمكن فريق تروا من إستغلال هجمة مرتدة سريعة لينجح على إثرها لاعبه أداما نياني في تسجيل أولى الأهداف لمصلحة الضيوف.

ولكن رد فريق نيس لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الثالثة والستين نجح فريق الجنوب الفرنسي في تسجيل هدف التعادل، وذلك عبر مهاجمه الفرنسي الواعد آلاساني بليا من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح ليُشعل من أجواء اللقاء من جديد، ولم يكتفِ فريق نيس بذلك وبحث عن قلب الطاولة على ضيفه من خلال تسجيله للهدف الثاني.

ولكن الوضع لم يشهد أي جديد في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء، وإستمر ذلك حتى جائت الدقيقة الخامسة والثمانين وحينها تمكن التونسي البديل سعد الدين خاوي من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه تروا وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير فريق نيس، وبذلك يرفع فريق تروا رصيده إلي 4 نقاط فيما إستمر رصيد فريق نيس خالي من النقاط بعد مرور جولتين.