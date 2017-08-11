موعد مباراة كُان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق سانت إيتيان ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق كُان يوم غداً السبت على أرضية ملعب ميشيل دورنانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره وخاصة فريق سانت إيتيان، والذي يرغب في المنافسة على لقب الدوري في الموسم الأول أو على الأقل محاولة حجز مقعده في إحدى المسابقات الأوروبية مع نهاية الموسم، ولعل بداية مشواره في الدوري كانت جيدة للغاية بعدما حقق الفوز على حساب ضيفه فريق نيس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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وبالرغم من أن الفريق قد إستغنى عن مدربه المخضرم كريستوف غالتييه الذي كان معه في السنوات الماضية، إلا أن الفريق بدا محافظاً على قوامه الأساسي وعلى عناصره الأساسية أيضاً تحت قيادة مدربه الجديد أوسكار غارسيا والذي يأمل في قيادة الفريق نحو النجاح في موسمه الأول معه.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق كُان في إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق إنتصاره الأول في الدوري الفرنسي، وذلك بعدما تلقى خسارة خارج أرضه في الأسبوع الأول على يد فريق مونبلييه بهدف وحيد مقابل لا شئ، علماً بأن الفريق كان قد تألق في الموسم الماضي وحقق نتائج أكثر من رائعة.

وفي بقية مباريات يوم غداً أيضاً يستقبل فريق أميان نظيره فريق أنجيه على أرضية ملعب دي لا ليكورني، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يستقبل فريق بوردو نظيره فريق ميتز على أرضية ملعب أتلانتيك، وفي أخر مباريات اليوم يحل فريق مونبلييه ضيفاً على نظيره فريق تولوز على أرضية ملعب تولوز البلدي، على أن تُقام بقية مباريات الأسبوع الثاني في يوم الأحد المقبل