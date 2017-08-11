موعد مباراة أيندهوفن والكمار في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يستعد فريق أيندهوفن لإستقبال نظيره فريق الكمار يوم غداً السبت على أرضية ملعب فيليبس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الهولندي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق أيندهوفن المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد فيليب كوكو باحثاً عن تحقيق الإنطلاقة المثالية في مشواره في الدوري في الموسم الحالي، وذلك من خلال تحقيق فوز مقنع وعريض على حساب ضيفه فريق الكمار، حتى يُثبت الفريق بأنه قادر على المنافسة على لقب الدوري وبقوة في الموسم الحالي رفقة كلاً من الثنائي فريق فينورد روتردام حامل اللقب وفريق أياكس أمستردام في صراع مرتقب.

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ومن جهتها تأمل أنصار نادي أيندهوفن في أن لا يُكرر فريقها سيناريو الموسم الماضي الكارثي الذي مر به الفريق، حيث خرج الفريق من الموسم خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب يُذكر وليس ذلك فحسب بل فقد أيضاً مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا وإكتفى بتأهله إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وبالرغم من أنه كان يُصارع على لقب الدوري في الموسم الماضي طوال الدور الأول من عمر الموسم، إلا أنه في الدور الثاني إبتعد كثيراً عن أجواء المنافسة والتي إنحصرت بين فريق فينورد روتردام وفريق أياكس أمستردام، والتي حسمها فريق فينورد روتردام في نهاية المطاف لصالحه في الأسبوع الآخير من عمر المسابقة.

أما على الصعيد الأوروبي فقد حقق الفريق نتائج سيئة للغاية في مجموعته في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك نظراً لتواجده حينها رفقة كلاً من العملاقين فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق أتليتكو مدريد الإسباني، مما أسفر بكل تأكيد عن توديعه المسابقة منذ دور المجموعات على غير العادة، مما يجعل هدفه الرئيسي في الموسم الحالي هو العودة من جديد لإستعادة هيبته على الصعيد المحلي أولاً ومن ثم التفكير في مشواره الأوروبي وكيفية العودة من جديد إلي أعرق المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.