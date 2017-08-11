موعد مباراة هيراكليس وأياكس أمستردام في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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يحل فريق أياكس أمستردام ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق هيراكليس يوم غداً السبت على أرضية ملعب بولمان، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الهولندي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أياكس أمستردام المواجهة تحت قيادة مدربه الجديد مارسيل كايزر باحثاً عن تحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط له في مشواره في مسابقة الدوري للموسم الجديد، وذلك لكي تكون إنطلاقته مثالية على المستوى المحلي بعكس ما حدث له على المستوى الأوروبي، حيث بدأ فريق أياكس أمستردام موسمه بشكل رسمي منذ أسبوعين حينما خاض الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

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ولكنه تم إقصائه من المسابقة على يد فريق نيس الفرنسي وذلك تعادله في موقعة الذهاب في فرنسا على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بهدف لمثله لكل فريق، قبل أن يحسم التعادل موقعة الإياب في هولندا على أرضية ملعب أمستردام أرينا بهدفين لمثلهما، ليتأهل بذلك فريق نيس بعدما نجح في تسجيل أهداف أكثر من منافسه خارج أرضه.

وهو الأمر الذي جعل فريق أياكس أمستردام ينتقل إلي الدور التمهيدي الآخير من مسابقة الدوري الأوروبي، وينتظره في الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل مواجهة ذهاباً وإياباً أمام فريق روزنبورغ النرويجي من أجل حسم التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة، علماً بأنه نجح في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق بيتر بوش في الوصول إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، ولكنه تم إقصائه حينها على يد فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

أما على الصعيد المحلي فيأمل فريق أياكس أمستردام وجماهيره في عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث نافس الفريق بشكل قوي للغاية على لقب الدوري رفقة فريق فينورد روتردام ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف لصالح فريق فينورد روتردام في الأسبوع الآخير من عمر الدوري.