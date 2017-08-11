موعد مباراة الفيصلي والنصر في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق الفيصلي يوم غداً السبت على أرضية ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق النصر المواجهة تحت قيادة مدربه ريكاردو غوميز باحثاً عن تحقيق الإنتصار والعودة بالنقاط الثلاث من خارج أرضه، وخاصة لرغبته في إثبات قدرته على المنافسة وبقوة على لقب الدوري في الموسم الحالي، وذلك بالرغم من أن الجميع في نادي النصر يُدركون جيداً أن المنافسة على اللقب سوف تكون في غاية الصعوبة بين حوالي 5 أندية تقريباً.

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وكان فريق النصر مُنافساً بشكل قوي في الموسم الماضي على لقب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف لمصلحة فريق الهلال ليبقى الإنجاز الأبرز الذي حققه فريق النصر هو تمكنه من حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أسيا في العام المقبل 2018 م، ولكن دون أدنى شك فإن ذلك فقط لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير الفريق الملكي والتي دائماً تبحث عن الفوز بالألقاب في كل موسم.

ولعل ما يجعل فريق النصر مُرشحاً بارزاً أيضاً في الموسم الحالي للمنافسة على الألقاب هو تحركه بشكل قوي في الميركاتو الصيفي الحالي، وأخر صفقاته وأبرزها التي حسمها يوم أمس الخميس هو تعاقده مع متوسط الميدان المصري حسام غالي لمدة موسم واحد فقط قادماً من صفوف فريق الأهلي المصري، ليُمثل بذلك إضافة كبيرة للغاية لفريق النصر والتي من شأنها أن تُساعده في التتويج بلقب الدوري في نهاية المطاف.

وفي إطار حديثه قبل المباراة أكد المدرب ريكاردو غوميز أن فريقه جاهز لمواجهة فريق الفيصلي، مُشدداً في الوقت ذاته على أهمية المباراة الأولى كثيراً ومدى تأثيرها على مشوار أي فريق في الموسم، كما أضاف أيضاً في حديثه بأنه لن يقوم بتقديم أي وعود للجماهير ولن يعدهم إلا بشئ واحد فقط وهو العمل ثم العمل وخاصة في ظل إمتلاك الفريق عناصر قوية قادرة على صناعة الفارق.