موعد مباراة إنتر وريال بيتيس الودية

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يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة نظيره فريق ريال بيتيس الإسباني يوم غداً السبت، وذلك في مباراة ودية والتي تأتي في إطار المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم الحالي والذي ينطلق بشكل رسمي في جميع أنحاء القارة الأوروبية في شهر أغسطس الحالي، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره وذلك بالرغم من الطابع الودي للمباراة، إلا أن إقتراب إنطلاقة الموسم بالنسبة للطرفين تُحتم عليهما الإستعداد بأفضل صورة ممكنة، وخاصة بالنسبة لفريق إنتر ومدربه الجديد الإيطالي المخضرم لوتشانو سباليتي والذي لديه هدف واضح ورئيسي مع فريق إنتر في الموسم الحالي، وهو إنهاء الدوري الإيطالي ضمن الأربعة الكبار أو بمعنى أخر ضمان عودته من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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وبالرغم من أن فريق إنتر يمتلك الإمكانيات أيضاً من أجل المنافسة على اللقب، إلا أنه يُدرك جيداً أن كلاً من فريق يوفنتوس حامل اللقب في أخر 6 مواسم وفريق ميلان وفريق نابولي وفريق روما سيكونوا جيمعاً في أفضل حالاتهم في الموسم الحالي، مما سيجعل التنافس بين كبار أندية الكالتشيو على مقاعد المقدمة في الموسم الحالي شرساً للغاية.

وفي بقية المباريات الودية التي تُقام يوم غداً السبت أيضاً، يواجه فريق سبورتينغ خيخون الإسباني نظيره فريق ريال سوسيداد الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي مباراة أخرى يواجه فريق أتليتك بيلباو الإسباني نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يواجه أيضاً فريق إليتشي الإسباني نظيره فريق ليفانتي الإسباني، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق توليدو الإسباني نظيره فريق ليغانيس الإسباني، كما يواجه فريق ريال سرقسطة الإسباني نظيره فريق إيبار الإسباني وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.