موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد العائد من جديد إلي أضواء البريمرليغ يوم غداً الأحد على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق توتنهام هوتسبير المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو باحثاً عن تحقيق الإنتصار والعودة بالنقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك، حتى تكون إنطلاقة الفريق اللندني مثالية في إفتتاحية البريمرليغ في الموسم الحالي، وخاصة وأن فريق السبيرز يأمل في هذه المرة أن يتمكن من التتويج باللقب في نهاية المطاف بعدما فشل في تحقيق ذلك الهدف في أخر موسمين بالرغم من أنه كان قريباً للغاية من صدارة الترتيب، إلا أنه كان يتعثر دائماً في الأسابيع الآخيرة ويفقد اللقب بطريقة غريبة.

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وبالرغم من أن فريق توتنهام هوتسبير لم يقوم حتى الآن بإجراء أي تعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، إلا أن ذلك الأمر لم ولن يُقلق جماهير الفريق اللندني كثيرا في ظل محافظة الفريق على كامل عناصره الأساسية وعدم تخليه عن أي واحد منهم، بإستثناء الظهير الأيمن الإنجليزي كايل والكر والذي إنتقل إلي صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وإضافة لسعيه لمحاولة الفوز بلقب البريمرليغ في الموسم الحالي، سيكون فريق توتنهام هوتسبير مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة تقديم مستوى مميز في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعدما تم إقصاء الفريق اللندني من دور المجموعات من عمر المسابقة في نسخة الموسم الماضي.

أما على الجانب الآخر فعقب هبوط فريق نيوكاسل يونايتد إلي دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في الموسم قبل الماضي، نجح الفريق في العودة سريعاً مع نهاية الموسم الماضي إلي الأضواء من جديد وذلك بعدما قام بتعيين الإسباني المخضرم رافاييل بينيتز كمدرباً له، والذي ساعد الفريق كثيراً بدوره لتخطي المحنة التي عاشها في الموسم الماضي.