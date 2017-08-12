موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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يشهد مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد يوم غداً الأحد قمة مرتقبة ستجمع بين فريق مانشستر يونايتد وضيفه فريق وست هام يونايتد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو باحثاً عن تحقيق فوزه الأول في مشواره في البريمرليغ في الموسم الحالي، وذلك من أجل إثبات قدرته على المنافسة على اللقب بقوة في الموسم الحالي وأيضاً من أجل مصالحة جماهيره، بعدما خسر الفريق لقب كأس السوبر الأوروبي على يد فريق ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في يوم الثلاثاء الماضي.

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ولكن وبكل تأكيد يُدرك المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو جيداً أن مواجهة الفريق الملكي تختلف تماماً عن أي مواجهة، وهو الأمر الذي لا يجعل الحزن سائداً في مدينة مانشستر عقب خسارة أولى ألقاب الموسم الرسمية، وخاصة وأن الهدف الرئيسي لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي هو الفوز بلقب البريمرليغ، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في جدول الترتيب.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد أبرم حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي 3 صفقات قوية من الطراز الرفيع، حيث تعاقد مع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف قادماً من صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، ومتوسط الميدان الصربي نيمانيا ماتيتش قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادماً من صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق وست هام يونايتد ومدربه الكرواتي سلافين بيليتش جاهزاً لإنطلاقة البريمرليغ، ودون أدنى شك لا يرغب أحد في الفريق اللندني في أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي الكارثي الذي مر به الفريق، ولعل أفضل طريقة لتفادي ذلك الأمر هي بتحقيق النتائج الإيجابية في الأسابيع الأولى من عمر البريمرليغ، وخاصة بعدما قام الفريق بتدعيم صفوفه بعناصر مخضرمة في الميركاتو الحالي مثل الحارس الإنجليزي جو هارت والظهير الأيمن الأرجنتيني بابلو زاباليتا والجناح النمساوي ماركو أرناتوفيتش والمهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز.