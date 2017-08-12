موعد مباراة الشباب وأُحد في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م

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يستعد فريق الشباب لإستقبال ضيفه فريق أُحد الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء اليوم السبت على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 19:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و18:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الشباب المواجهة تحت قيادة مدربه سامي الجابر باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل حصد أول 3 نقاط له في الموسم الحالي، حتى يتمكن من الإنطلاق بشكل سريع في إطار سعيه للمنافسة بقوة على لقب الدوري بالرغم من أنه يعلم جيداً أن المنافسة في الموسم الحالي سوف تكون شرسة للغاية بين كبار الأندية السعودية، وهم فريق الهلال وفريق النصر وفريق إتحاد جدة وفريق أهلي جدة.

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ولا شك أن جماهير نادي الشباب تأمل في أن لا يتكرر سيناريو الموسم الماضي، والذي لم يُحقق فيه الفريق أي لقب يُذكر وليس ذلك فحسب بل لم يتمكن أيضاً من حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أسيا في العام المقبل 2018 م، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير الراقي حيث تبحث دائماً الجماهير عن التتويج بالألقاب، ولعل ما يشفع للفريق ولو قليلاً هو أن الموسم الماضي كان الموسم الأول للمدرب سامي الجابر رفقة الفريق مما يُحتم على الجميع إعطاؤه الفرصة على الأقل في الموسم الحالي أيضاً من أجل إثبات نفسه مع الفريق.

وفي سياق المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أكد المدرب سامي الجابر أن الموسم الحالي سيكون أصعب بكثير من الموسم الماضي، وذلك بسبب زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، ولكنه أكد أيضاً بأن فريقه سيسعى لتقديم مباراة كبيرة أمام فريق أُحد وإظهار الوجه الحقيقي لفريق الشباب.

كما أضاف أيضاً المدرب سامي الجابر في حديثه بأنه يثق كثيراً في قدرات نجوم فريقه من أجل تحقيق أفضل النتائج، مؤكداً أن الفريق يعمل كمجموعة وعائلة واحدة والهدف الطبيعي هو إعادة نادي الشباب إلي وضعه ومكانته الطبيعية، مُشدداً أيضاً على ضرورة دعم الجماهير للفريق ومُطالباً إياهم بالتواجد بغزارة في أرض الملعب.