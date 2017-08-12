موعد مباراة ستراسبورغ وليل في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق ليل ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ستراسبورغ العائد من جديد إلي دوري الأضواء يوم غداً الأحد على أرضية ملعب دو لامينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليل المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وبالتالي يحصد نقطته السادسة ويلتحق بصدارة ترتيب الدوري والتي يحتلها في الوقت الحالي فريق أولمبيك ليون منفرداً، ومن المتوقع أيضاً أن ينضم له بعد مرور هذه الجولة الثانية كلاً من فريق أولمبيك مارسيليا وفريق باريس سان جيرمان وفريق موناكو وفريق بوردو، لتشتعل المنافسة على اللقب منذ الوهلة الأولى ومعها تزداد الإثارة على مدار الموسم بأكمله.

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ومن جهتها تبدو إدارة نادي ليل هي الأسعد في الوقت الحالي بعدما راهنت على المدرب مارسيلو بيلسا منذ إنطلاقة العام الحالي، وليس ذلك فحسب بل كانت تثق أيضاً في قدرته على فرض أسلوبه التدريبي المتميز على فريق ليل مع إنطلاقة الموسم الحالي، وهو ما كان واضحاً بصورة جلية في مباراة الفريق الأولى في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي والتي فاز بها فريق ليل على حساب ضيفه فريق نانت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق ليل في الموسم الحالي هو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكن إن أمكن له المنافسة على لقب الدوري أيضاً في الموسم الحالي فإن ذلك الأمر سوف يكون أكثر من رائع بالنسبة للنادي وجماهيره التي ترغب في تحقيق اللقب دون أدنى شك.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق ستراسبورغ أن يستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق إنتصاره الأول في دوري الأضواء بعد صعوده إليه مع نهاية الموسم الماضي، وخاصة وأنه قد تعرض إلي خسارة قاسية في الجولة الأولى خارج أرضه على يد فريق أولمبيك ليون بأربعة أهداف مقابل لا شئ.