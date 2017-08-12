موعد مباراة ديجون وموناكو في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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يحل فريق موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديجون يوم غداً الأحد على أرضية ملعب غاستون جيرارد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم باحثاً عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي على صعيد الدوري، وذلك من أجل الإلتحاق بركب المقدمة في صدارة الترتيب حتى يُثبت الفريق قدرته على الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الفرنسي، وذلك بالرغم من أن بدايته في الموسم الحالي لم تكن مبشرة على الإطلاق.

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حيث بدأ الموسم بتعرضه للخسارة على يد غريمه فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في إطار كأس السوبر الفرنسي، أما في أولى مبارياته في الدوري فقد نجح في تحقيق الفوز على حساب ضيفه فريق تولوز ولكن ذلك جاء بغاية الصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما جعل جماهير نادي الإمارة تقلق كثيراً على مستقبل فريقها في الموسم الحالي.

وخاصة في ظل التكهنات الكثيرة حول مستقبل بعض نجومه وعلى رأسهم المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي، والذي بدا عليه منذ إنطلاقة الموسم عدم التركيز تماماً مع فريقه بسبب العروض المُغرية التي يتم تقديمها له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من كبار الأندية الأوروبية، وإضافة له تبقى الشكوك تحوم أيضاً حول مستقبل كلاً من الجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو.

علماً بأن فريق موناكو قد رحل عنه في الميركاتو الصيفي الحالي 3 من أبرز عناصره الأساسية، وهم الظهير الأيسر الفرنسي الواعد بنجامين ميندي والذي إنتقل إلي صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو والذي إنتقل إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، وصانع الألعاب البرتغالي الواعد برناردو سيلفا والذي إنتقل إلي صفوف فريق مانشستر سيتي أيضاً.

ومن جهتها تأمل جماهير فريق موناكو في أن يُحافظ فريق الإمارة على مكتسبات الموسم الماضي ولو على الأقل الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الفرنسي.