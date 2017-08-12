موعد مباراة غانغون وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م

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سيشهد ملعب دو رودورو يوم غداً الأحد حدثاً تاريخياً وفريداً من نوعه حينما يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق غانغون، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الفرنسي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولكن الحدث التاريخي لن يكون المباراة على الإطلاق وإنما سيكون مشاركة النجم البرازيلي نيمار جونيور في أول مباراة رسمية له مع الفريق الباريسي وفي الدوري الفرنسي عموماً، مما يجعل المباراة تستقطب كل أنظار وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية لمتابعة أول حضور للنجم البرازيلي نيمار في الدوري الفرنسي، وبكل تأكيد سيترقب الجميع مدى قدرة البرازيلي نيمار على التأقلم مع فريقه الجديد وعلى التأقلم خاصة في الدوري الفرنسي وفي مبارياته التي تختلف تماماً عن مباريات الدوري الإسباني.

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هذا وكان من المفترض أن يُشارك النجم البرازيلي نيمار مع فريقه باريس سان جيرمان منذ الجولة الأولى من عمر الدوري، ولكن تأخير الأوراق القانونية الخاصة به من جانب الإتحاد الإسباني لكرة القدم حرمته من ذلك، وكادت أيضاً أن تحرمه من المشاركة في المباراة الثانية أيضاً لولا أن الإتحاد الإسباني قام بإرسال الأوراق يوم أمس الجمعة.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق الإنتصار في لقائه الأول في الدوري على حساب ضيفه فريق أميان الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء بهدفين مقابل لا شئ، وسيدخل الفريق الباريسي بالتالي لقائه الثاني في مشوار الدوري تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري باحثاً عن تحقيق الفوز أيضاً والعودة بالنقاط الكاملة من خارج أرضه حتى يتمكن من الإلتحاق بركب المقدمة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي.

ويُعد الهدف الرئيسي لفريق باريس سان جيرمان في الموسم الحالي هو السيطرة على جميع الألقاب المحلية وهي لقب الدوري الفرنسي ولقب كأس الرابطة الفرنسية ولقب كأس فرنسا، علماً بأنه فاز بها جميعاً في الموسم الماضي بإستثناء لقب الدوري الذي فاز به فريق موناكو، وإضافة للسيطرة المحلية فيرغب الفريق الباريسي في الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وبكل تأكيد التتويج باللقب الغالي.