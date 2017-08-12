موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي 2017 م

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سيشهد ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما يوم غداً الأحد موقعة نارية ستجمع بين فريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وفريق لاتسيو وصيف كأس إيطاليا، وذلك في إطار كأس السوبر الإيطالي 2017 موالذي يُمثل إنطلاقة الموسم الحالي 2017 – 2018 م في إيطاليا، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري باحثاً عن الفوز ولا شئ غيره من أجل حصد أولى ألقاب الموسم الحالي، علماً بأن فريق السيدة العجوز سيدخل الموسم الحالي أيضاً كمرشحاً بارز للفوز بجميع الألقاب المحلية، وخاصة بعد التدعيمات القوية والتعاقدات التي قامت إدارة النادي بإبرامها في الميركاتو الصيفي الحالي.

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حيث تعاقد فريق يوفنتوس حتى هذه اللحظة مع 4 عناصر قوية، وهم الحارس البولندي فويتشيك تشيزني قادماً من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، والظهير الأيمن الإيطالي ماتيا دي شيليو قادماً من صفوف فريق ميلان الإيطالي، والجناح البرازيلي دوغلاس كوستا قادماً من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، الجناح الإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي قادماً من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

ولكنه وفي مقابل ذلك فقد تخلى عن عنصرين من أهم لاعبيه وهما الظهير الأيمن البرازيلي المخضرم داني ألفيس والذي فسخ عقده بالتراضي مع النادي، والمدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي والذي إنتقل إلي صفوف فريق ميلان الإيطالي في واحدة من أكبر المفاجأت التي حصلت في الصيف الحالي بجانب صفقة النجم البرازيلي نيمار جونيور.

ومن جهته سيُحاول فريق لاتسيو هو الآخر التتويج باللقب وليس ذلك فحسب بل سيُحاول أيضاً تكرار السيناريو الرائع الذي حققه في الموسم الماضي، حيث قدم فريق النسور واحداً من أفضل مواسمه وأنهى الدوري الإيطالي في المركز الرابع كما نجح أيضاً في الوصول إلي الدور النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

وسيبحث فريق يوفنتوس عن لقبه الثامن في مسابقة كأس السوبر، فيما سيبحث فريق لاتسيو عن لقبه الرابع في تاريخ المسابقة، علماً بأن كلاً من الفريقين سبق لهما وأن تقابلا في 3 مناسبات سابقة في إطار كأس السوبر وعاد الفوز لمصلحة فريق يوفنتوس في مرتين في مقابل مرة واحدة فقط لفريق لاتسيو.