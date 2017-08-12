موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في ذهاب كأس السوبر الإسباني 2017 م

Advertisements

ستشهد أرضية ملعب الكامب نو يوم غداً الأحد موقعة كلاسيكو الأرض والتي ستجمع بين الغريمين صاحب الأرض فريق برشلونة وضيفه فريق ريال مدريد، وذلك في إطار ذهاب كأس السوبر الإسباني 2017 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون الموقعة منقولة على قناة أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية المفتوحة وأيضاً قناة أون سبورت المصرية.

وسيدخل كلاً من الفريقين موقعة الكلاسيكو بحثاً عن الإنتصار بنتيجة عريضة وخاصة فريق برشلونة، نظراً لآنه سيلعب المباراة الأولى على أرضية ميدانه ووسط أنصاره على أن تكون موقعة الإياب على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في يوم الأربعاء المقبل.

Advertisements

ولا شك أن الفريق الكتالوني سيدخل المواجهة وهو ليس في أفضل حالاته المعنوية، وذلك بعدما رحل عنه النجم البرازيلي نيمار جونيور بإتجاه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بصورة مفاجأة في الأسبوع الماضي، ولعل ما يُزيد من تعقيد الأمور على البارسا أن النادي حتى هذه اللحظة لم يتمكن من تعويض نيمار بنجم أخر جديد.

أما على الجانب الآخر فيبدو الفريق الملكي في أفضل حالاته وهي الوضعية التي يعيشها منذ أن تولى تدريبه الفرنسي زين الدين زيدان منذ موسم ونصف، ولعل أبرز دليل على ذلك هي الألقاب التي حققها الميرنغي تحت قيادته ولم يقتصر الأمر فقط على تحقيق الألقاب بل والسيطرة أيضاً على عرش الكرة الأوروبية، وذلك من خلال تحقيق لقبين على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا ومثلهما في كأس السوبر الأوروبي.

وتُعد هذه هي المرة ال 22 التي يلعب فيها فريق برشلونة كأس السوبر الإسباني، حيث سبق له وأن فاز باللقب في 12 مناسبة في مقابل فشله في ذلك في 9 مناسبات، علماً بأن أخر لقب لكأس السوبر حققه الفريق الكتالوني كان في صيف العام الماضي 2016 م والذي جاء على حساب فريق إشبيلية، أما فريق ريال مدريد فقد خاض كأس السوبر في 14 مناسبة سابقة ونجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات في مقابل فشله في ذلك في 5 مناسبات، علماً بأن أخر لقب له في كأس السوبر كان في صيف عام 2012 م والذي جاء على حساب غريمه فريق برشلونة.

تدريبات فريق ريال مدريد تحضيراً لموقعة الكلاسيكو