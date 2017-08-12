موعد مباراة فينورد روتردام وتفينتي في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

Advertisements

يستعد فريق فينورد روتردام لبداية حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الهولندي يوم غداً الأحد حينما يستقبل ضيفه فريق تفينتي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الهولندي لموسم 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل صاحب الأرض فريق فينورد روتردام المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد الهولندي جيوفاني فان برونكهورست باحثاً عن تحقيق إنتصاره الأول في مشوار الحفاظ على اللقب، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام على أرضه وأمام أعين جماهيره الغفيرة مما يجعل النقاط الثلاث قريبة منه بشكل كبير.

Advertisements

وكان فريق فينورد روتردام قد قدم في الموسم الماضي واحداً من أفضل مستوياته على مر التاريخ على الصعيد المحلي، وبالرغم من ذلك إلا أنه لم يتمكن من حسم أمر اللقب بشكل رسمي سوى في الأسبوع الآخير من عمر الدوري نظراً للمنافسة القوية التي كانت بينه وبين فريق أياكس أمستردام، ولكن التتويج بلقب الدوري لم يكن هو الإنجاز الوحيد الذي حققه في الموسم الماضي حيث ضمن الفريق أيضاً مقعده بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما غاب عن المسابقة في السنوات الماضية.

ولا شك أن جماهير نادي فينورد روتردام تثق في قدرة فريقها كثيراً في الموسم الحالي، والذي كان الفريق بدأه بشكل مثالي في مطلع الأسبوع الماضي حينما حقق لقب كأس السوبر الهولندي على حساب نظيره فريق فيتيس أرنهيم بواقع ركلات الترجيح، ليتأكد من جديد أن فريق فينورد روتردام سوف يكون مرشحاً أيضاً للظفر بالألقاب المحلية في الموسم الحالي.

ولكن وبكل تأكيد يعلم المدرب جيوفاني فان برونكهورست جيداً أن الأمر لن يكون بتلك السهولة، وليس ذلك فحسب بل سيكون الصراع أيضاً شرساً للغاية بينه وبين فريق أياكس أمستردام وفريق أيندهوفن في موسم منتظر من جانب جماهير الكرة الهولندية، على أمل أن يستفيد المنتخب الهولندي من ذلك الصراع في حالة تأهله إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.