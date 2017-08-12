ملخص مباراة برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م

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حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على حساب مُضيفه فريق برايتون بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أميكس ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى فرض فريق مانشستر سيتي أسلوبه على مُضيفه فريق برايتون وإستحوذ على الكرة بشكل كامل، وفي مقابل ذلك تراجع جميع عناصر فريق برايتون إلي مناطقهم الدفاعية وذلك ليس فقط من أجل حرمان الضيوف من تسجيل الأهداف وإنما حرمانهم حتى من تشكيل أي خطورة على مرماهم.

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ومع مرور الدقائق وتأخر الهدف من جانب فريق مانشستر سيتي بدأت الأمور تزداد تعقيداً وبدأ فريق برايتون يكسب الثقة في نفسه بصورة أكبر، وعند الدقيقة السابعة والعشرين نجح فريق مانشستر سيتي في فك شفرة دفاع فريق برايتون وسجل هدفه الأول في المباراة عبر مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس، ولكن الحكم سرعان ما ألغى الهدف بداعي التسلل ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الحال كما هو من الجانبين، وعند الدقيقة الثانية والخمسين سجل البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف مرة أخرى لمصلحة فريقه، ولكن الحكم ألغاه أيضاً بداعي التسلل مما أعطى دافعاً كبيراً لأصحاب في بقية دقائق المباراة.

وعند الدقيقة الثامنة والستين حاول الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي تنشيط خطوطه الأمامية، فأشرك الألماني الواعد ليروي ساني بدلاً من البرازيلي دانيلو على أمل أن يتمكن فريقه من ترجمة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، وعند الدقيقة السبعين نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل أولى أهدافه والذي جاء عبر مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو وسط فرحة عارمة من أنصار الفريق.

وبعدها بخمسة دقائق فقط سجل مدافع فريق برايتون لويس دونك هدفاً بالخطأ في مرماه، ليحسم الأمور بشكل كبير لمصلحة فريق مانشستر سيتي الذي تحسن بدوره في الفترة الثانية من عمر اللقاء بشكل واضح، لتذهب المباراة بعد ذلك إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الفريقين وبذلك يحصد فريق مانشستر سيتي النقاط الثلاث الأولى له في إطار سعيه للمنافسة بقوة على لقب البريمرليغ في الموسم الحالي.