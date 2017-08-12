ملخص مباراة هيراكليس وأياكس أمستردام في الدوري الهولندي 2017 – 2018 م

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حقق فريق هيراكليس فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بولمان ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الهولندي لموسم 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول صاحب الأرض فريق هيراكليس إستغلال دعم جماهيره الكبير له من أجل السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل الأهداف، وفي المقابل بدا على فريق أياكس أمستردام الحذر والهدوء نسبياً خوفاً من تلقي أي هدف والذي من شأنه سيجعل المباراة أكثر صعوبة عليه نظراً لكونها تُلعب خارج ميدانه.

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ومع مرور الدقائق بدأ فريق أياكس أمستردام يستحوذ شيئاً ما على الكرة ويصنع الفرص الخطيرة، وعند الدقيقة الثانية والثلاثين كاد فريق أياكس أمستردام يفتتح التسجيل عبر لاعبه الواعد جاستن كلويفرت، وذلك بعدما سدد الآخير كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس البلجيكي كاسترو تصدى لها بنجاح وحافظ على نظافة شباكه، وهو الأمر الذي إستمرت عليه بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء ليُطلق الحكم صافرته مُعلناً النهاية على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني كاد فريق أياكس أمستردام يُسجل هدفه الأول في اللقاء عند الدقيقة الخمسين بعدما سدد لاعبه المغربي حكيم زياش كرة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيسر للحارس كاسترو تصدى للكرة ووقف بجانب أصحاب الأرض، إلا أن ذلك الوضع لم يستمر طويلاً فعند الدقيقة السادسة والخمسين نجح فريق أياكس أمستردام أخيراً في تحقيق مبتغاه بتسجيله لأولى الأهداف والذي جاء عبر المغربي حكيم زياش بطريقة أكثر من رائعة.

ومن بعدها إستمر فريق أياكس أمستردام ضاغطاً على مُضيفه بشكل قوي للغاية من أجل تسجيل المزيد من الأهداف وقتل المباراة بشكل نهائي، ولكن المفاجأة حدثت عند الدقيقة الخامسىة والستين حينما تمكن فريق هيراكليس من تعديل النتيجة وذلك عبر مهاجمه الهولندي بول غلادون.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فعند الدقيقة الثانية والثمانين تلقى فريق أياكس أمستردام ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما نجح فريق هيراكليس في تسجيل هدفه الثاني في المباراة والذي جاء عبر لاعبه براندلي كواس بطريقة رائعة للغاية ووسط فرحة عارمة من الجماهير، لتذهب بعد ذلك المباراة إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد وبذلك يحصد فريق هيراكليس النقاط الثلاث الأولى له فيما إستمر فريق أياكس أمستردام في بدايته الكارثية للموسم الحالي.